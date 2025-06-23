Перстень на пальце у мужчины — почему это не просто стильный аксессуар

Перстень. Фото из Instagram

Аксессуары могут очень много рассказать о человеке. Среди мужских украшений интерес вызывает перстень. Сейчас в основном его рассматривают только как стильный аксессуар, но действительно ли все так просто?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что символизирует мужской перстень

Перстни на руках первыми начали носить именно мужчины, а не женщины. В Европе такой аксессуар назывался перстнем-печаткой. Он подчеркивал статусность человека. Также таким кольцом подписывали документы — перстень прикладывали к сургучу или воску, чтобы сделать уникальный отпечаток.

Часто мужчины носили перстни на мизинцах правой или левой руки. Несмотря на это во Франции, например, такой аксессуар носили на левом безымянном пальце. Особое внимание также уделяли гравировке — верхняя часть должна быть направлена к ногтям. Глава рода носил печать на безымянном пальце левой руки, а просто представитель рода — на безымянном пальце или мизинце правой руки.

Мужской перстень. Фото из Instagram

В современном мире перстень-печатка уже не используется для личной подписи, однако он все же кое-что символизирует. Такой аксессуар превратился в элемент статусности. Его постоянно носит король Великобритании Чарльз III. Украшение на его пальце видно еще на фотографиях из юности и на нынешних фото. На перстне Чарльза III изображен собственный геральдический знак. Он состоит из трех белых страусиных перьев, выходящих из золотой короны. На ленте под короной написано Ich dien. С немецкого это переводится как "Я служу".

Перстень также является одним из самых известных атрибутов папы. Перстень рыбака — напоминает о том, что папа является наследником апостола Петра, который был рыбаком. Этим перстнем действительно ставят печати, а после смерти папы украшение уничтожают и изготавливают новое для нового представителя католической церкви.

Перстень на руке у мужчины. Фото из Instagram

Перстни также могут носить представители закрытых мужских клубов. Это показывает их исключительность. Также подобная практика распространена среди спортсменов и учеников элитных учебных заведений. Например, популярность имеет кольцо Гарвардского университета.

В современном мире кольцо с печатью можно заметить на известных и не только людях. Такой аксессуар сейчас могут носить абсолютно все. Для кого-то он до сих пор остается особым символом, а кто-то просто добавляет его как стильное украшение к образу.

Напомним, ранее мы писали о том, что показывают мужчины с ногтем на мизинце. Это не просто тренд.

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