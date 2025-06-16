Ніготь на мізинці в чоловіків — модний жест чи знак

Довгий ніготь на мізинці. Фото з Instagram

Здається, що цей тренд вже давно забутий, але все ж деякі чоловіки досі відрощують довгий ніготь на мізинці. Така звичка з'явилась дуже давно й з роками постійно змінювала своє призначення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Для чого чоловіки відрощують ніготь на мізинці

Звичка мати довгий загострений ніготь на мізинці з'явилась в Китаї. Таким чином вдавалося відрізнити людей високого статусу від селян, адже з довгим нігтем роботою в полі, наприклад, точно ніхто б не займався. Відтак така дивна звичка стала відмінним показником аристократії.

За іншою теорією, традиція відрощувати довгий ніготь на мізинці з'явилась через індокитайські забобони. Мізинець вважали "пальцем багатства". Він мав бути достатньо довгим — при розкритій долоні діставали до лінії початку третьої фаланги безіменного пальця. Власники коротких пальців видумали спосіб, як зробити його довшим, аби привернути багатство та удачу.

Довгий ніготь на мізинці. Фото з Instagram

В Європі першими в моду ніготь на мізинці ввели приблизно в 17 столітті. Дворяни використовували його виключно у практичних цілях — розкривали поштові конверти, заклеєні сургучем. А ось у Франції довгий ніготь використовували як спосіб делікатно постукати у двері.

З часом довгий ніготь на мізинці став ознакою не аристократії, а людей, що займались криміналом. Його використовували для розділення наркотичних засобів на порції. Зараз же більшість чоловіків просто вважають такий "аксесуар" модним й не надають йому особливого значення. Ніготь на мізинці не просто відрощують, а роблять з нього справжній витвір мистецтва — підпилюють, фарбують та декорують.

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