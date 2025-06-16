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Головна Психологія Чоловіки з нігтем на мізинці — що вони цим показують

Чоловіки з нігтем на мізинці — що вони цим показують

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 17:50
Ніготь на мізинці в чоловіків — модний жест чи знак
Довгий ніготь на мізинці. Фото з Instagram
Ключові моменти Для чого чоловіки відрощують ніготь на мізинці

Здається, що цей тренд вже давно забутий, але все ж деякі чоловіки досі відрощують довгий ніготь на мізинці. Така звичка з'явилась дуже давно й з роками постійно змінювала своє призначення.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Для чого чоловіки відрощують ніготь на мізинці

Звичка мати довгий загострений ніготь на мізинці з'явилась в Китаї. Таким чином вдавалося відрізнити людей високого статусу від селян, адже з довгим нігтем роботою в полі, наприклад, точно ніхто б не займався. Відтак така дивна звичка стала відмінним показником аристократії.

За іншою теорією, традиція відрощувати довгий ніготь на мізинці з'явилась через індокитайські забобони. Мізинець вважали "пальцем багатства". Він мав бути достатньо довгим — при розкритій долоні діставали до лінії початку третьої фаланги безіменного пальця. Власники коротких пальців видумали спосіб, як зробити його довшим, аби привернути багатство та удачу.

Для чого чоловіки відрощують ніготь на мізинці
Довгий ніготь на мізинці. Фото з Instagram

В Європі першими в моду ніготь на мізинці ввели приблизно в 17 столітті. Дворяни використовували його виключно у практичних цілях — розкривали поштові конверти, заклеєні сургучем. А ось у Франції довгий ніготь використовували як спосіб делікатно постукати у двері.

З часом довгий ніготь на мізинці став ознакою не аристократії, а людей, що займались криміналом. Його використовували для розділення наркотичних засобів на порції. Зараз же більшість чоловіків просто вважають такий "аксесуар" модним й не надають йому особливого значення. Ніготь на мізинці не просто відрощують, а роблять з нього справжній витвір мистецтва — підпилюють, фарбують та декорують.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як кольори впливають на психіку людини. Вони означають більше, ніж ви думали.

Також ми розповідали про те, що може віщувати волосся в тарілці з їжею. Ця прикмета може бути двоякою.

психологія мода тренди чоловіки нігті
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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