Ноготь на мизинце у мужчин — модный жест или знак

Мужчины с ногтем на мизинце — что они этим показывают
Кажется, что этот тренд уже давно забыт, но все же некоторые мужчины до сих пор отращивают длинный ноготь на мизинце. Такая привычка появилась очень давно и с годами постоянно меняла свое предназначение.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Для чего мужчины отращивают ноготь на мизинце
Привычка иметь длинный заостренный ноготь на мизинце появилась в Китае. Таким образом удавалось отличить людей высокого статуса от крестьян, ведь с длинным ногтем работой в поле, например, точно никто бы не занимался. Поэтому такая странная привычка стала отличным показателем аристократии.
По другой теории, традиция отращивать длинный ноготь на мизинце появилась из-за индокитайских суеверий. Мизинец считали "пальцем богатства". Он должен был быть достаточно длинным — при раскрытой ладони доставали до линии начала третьей фаланги безымянного пальца. Владельцы коротких пальцев придумали способ, как сделать его длиннее, чтобы привлечь богатство и удачу.
В Европе первыми в моду ноготь на мизинце ввели примерно в 17 веке. Дворяне использовали его исключительно в практических целях — вскрывали почтовые конверты, заклеенные сургучом. А вот во Франции длинный ноготь использовали как способ деликатно постучать в дверь.
Со временем длинный ноготь на мизинце стал признаком не аристократии, а людей, занимавшихся криминалом. Его использовали для разделения наркотических средств на порции. Сейчас же большинство мужчин просто считают такой "аксессуар" модным и не придают ему особого значения. Ноготь на мизинце не просто отращивают, а делают из него настоящее произведение искусства — подпиливают, красят и декорируют.
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