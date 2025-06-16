Ноготь на мизинце у мужчин — модный жест или знак

Длинный ноготь на мизинце. Фото из Instagram

Кажется, что этот тренд уже давно забыт, но все же некоторые мужчины до сих пор отращивают длинный ноготь на мизинце. Такая привычка появилась очень давно и с годами постоянно меняла свое предназначение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Для чего мужчины отращивают ноготь на мизинце

Привычка иметь длинный заостренный ноготь на мизинце появилась в Китае. Таким образом удавалось отличить людей высокого статуса от крестьян, ведь с длинным ногтем работой в поле, например, точно никто бы не занимался. Поэтому такая странная привычка стала отличным показателем аристократии.

По другой теории, традиция отращивать длинный ноготь на мизинце появилась из-за индокитайских суеверий. Мизинец считали "пальцем богатства". Он должен был быть достаточно длинным — при раскрытой ладони доставали до линии начала третьей фаланги безымянного пальца. Владельцы коротких пальцев придумали способ, как сделать его длиннее, чтобы привлечь богатство и удачу.

Длинный ноготь на мизинце. Фото из Instagram

В Европе первыми в моду ноготь на мизинце ввели примерно в 17 веке. Дворяне использовали его исключительно в практических целях — вскрывали почтовые конверты, заклеенные сургучом. А вот во Франции длинный ноготь использовали как способ деликатно постучать в дверь.

Со временем длинный ноготь на мизинце стал признаком не аристократии, а людей, занимавшихся криминалом. Его использовали для разделения наркотических средств на порции. Сейчас же большинство мужчин просто считают такой "аксессуар" модным и не придают ему особого значения. Ноготь на мизинце не просто отращивают, а делают из него настоящее произведение искусства — подпиливают, красят и декорируют.

Напомним, ранее мы писали о том, как цвета влияют на психику человека. Они означают больше, чем вы думали.

Также мы рассказывали о том, что могут предвещать волосы в тарелке с едой. Эта примета может быть двоякой.