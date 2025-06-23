Перстень на пальці в чоловіка — чому це не просто стильний аксесуар

Перстень. Фото з Instagram

Аксесуари можуть дуже багато розповісти про людину. Серед чоловічих прикрас цікавість викликає перстень. Зараз здебільшого його розглядають лише як стильний аксесуар, але чи дійсно все так просто?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що символізує чоловічий перстень

Персні на руках першими почали носити саме чоловіки, а не жінки. В Європі такий аксесуар називався перснем-печаткою. Він підкреслював статусність людини. Також такою каблучкою підписували документи — перстень прикладали до сургуча чи воску, аби зробити унікальний відбиток.

Часто чоловіки носили персні на мізинцях правої або лівої руки. Попри це у Франції, наприклад, такий аксесуар носили на лівому безіменному пальці. Особливу увагу також приділяли гравіюванню — верхня частина повинна бути спрямована до нігтів. Глава роду носив печатку на безіменному пальці лівої руки, а просто представник роду — на безіменному пальці або мізинці правої руки.

Чоловічий перстень. Фото з Instagram

В сучасному світі перстень-печатка вже не використовується для особистого підпису, однак він все ж дещо символізує. Такий аксесуар перетворився на елемент статусності. Його постійно носить король Великої Британії Чарльз III. Прикрасу на його пальці видно ще на світлинах з юності та на нинішніх фото. На персні Чарльза III зображено власний геральдичний знак. Він складається з трьох білих страусових пір'їв, що виходять із золотої корони. На стрічці під короною написано Ich dien. З німецької це перекладається як "Я служу".

Перстень також є одним з найвідоміших атрибутів папи. Перстень рибалки — нагадує про те, що папа є спадкоємцем апостола Петра, який був рибалкою. Цим перснем дійсно ставлять печатки, а після смерті папи прикрасу знищують й виготовляли нову для нового представника католицької церкви.

Перстень на руці в чоловіка. Фото з Instagram

Персні також можуть носити представники закритих чоловічих клубів. Це показує їхню винятковість. Також подібна практика поширена серед спортсменів та учнів елітних навчальних закладів. Наприклад, популярність має перстень Гарвардського університету.

В сучасному світі перстень з печаткою можна помітити на відомих й не тільки людях. Такий аксесуар зараз можуть носити абсолютно усі. Для когось він досі залишається особливим символом, а хтось просто додає його як стильну прикрасу до образу.

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