Знамениті жінки, що змінили світ — під якими знаками Зодіаку вони народились

Принцеса Діана. Фото: Reuters

Вони назавжди змінили світ та стали улюбленицями мільйонів людей. Маргарет Тетчер, Коко Шанель та Діана Спенсер — ці жінки увійшли в історію. Під якими знаками Зодіаку вони народились?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Маргарет Тетчер — Терези

Саме ця жінка першою змогла обійняти посаду прем'єр-міністра Великої Британії. За знаком Зодіаку Маргарет Тетчер була Терезами. Такі люди — справжні лідери й дуже вимогливі. У характері "залізної леді" це гарно простежувалось. Вона була успішною, талановитою та сильною особистістю. Маргарет Тетчер стала однією з головних жінок у політиці Великобританії та змінила погляд світу на цю сферу й роль жінок у ній.

Маргарет Тетчер. Фото: Reuters

Коко Шанель — Лев

Коко Шанель назавжди вписала себе в історію як великий кутюр'є. Вона народилася під одним з найпотужніших знаків Зодіаку — Левом. Саме від нього ця легендарна особистість отримала любов до прекрасного, амбітність та бездоганний смак. Коко Шанель не побоялася піти проти загальноприйнятих правил модної індустрії та завжди відстоювала своє бачення.

Коко Шанель. Фото: BBC

Діана Спенсер — Рак

Принцеса Діана була не просто членом королівської сім'ї, а справжньою "королевою людських сердець". За знаком Зодіаку вона була Раком. Емоційність та тендітність — ось що характеризувало цю жінку. При цьому Діана Спенсер відчайдушно боролася з випробуваннями, які випали на її долю. Волю емоціям Діана давала наодинці, а от з близькими вона завжди була життєрадісною та неймовірно стійкою.

Діана Спенсер. Фото: Reuters

Ці жінки дійсно змінили світ. Вони стали легендами й знаки Зодіаку, під якими народились ці сильні особистості, відіграли в цьому не останню роль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який знак Зодіаку — природжений лідер. Він любить усім керувати.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку схильні до зрад у стосунках. Їм швидко набридає одноманітність.