Знаменитые женщины, изменившие мир — под какими знаками Зодиака они родились

Принцесса Диана. Фото: Reuters

Они навсегда изменили мир и стали любимицами миллионов людей. Маргарет Тэтчер, Коко Шанель и Диана Спенсер — эти женщины вошли в историю. Под какими знаками Зодиака они родились?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Маргарет Тэтчер — Весы

Именно эта женщина первой смогла занять должность премьер-министра Великобритании. По знаку Зодиака Маргарет Тэтчер была Весами. Такие люди — настоящие лидеры и очень требовательны. В характере "железной леди" это хорошо прослеживалось. Она была успешной, талантливой и сильной личностью. Маргарет Тэтчер стала одной из главных женщин в политике Великобритании и изменила взгляд мира на эту сферу и роль женщин в ней.

Маргарет Тэтчер. Фото: Reuters

Коко Шанель — Лев

Коко Шанель навсегда вписала себя в историю как великий кутюрье. Она родилась под одним из самых мощных знаков Зодиака — Львом. Именно от него эта легендарная личность получила любовь к прекрасному, амбициозность и безупречный вкус. Коко Шанель не побоялась пойти против общепринятых правил модной индустрии и всегда отстаивала свое видение.

Коко Шанель. Фото: BBC

Диана Спенсер - Рак

Принцесса Диана была не просто членом королевской семьи, а настоящей "королевой человеческих сердец". По знаку Зодиака она была Раком. Эмоциональность и хрупкость — вот что характеризовало эту женщину. При этом Диана Спенсер отчаянно боролась с испытаниями, которые выпали на ее долю. Волю эмоциям Диана давала наедине, а вот с близкими она всегда была жизнерадостной и невероятно стойкой.

Диана Спенсер. Фото: Reuters

Эти женщины действительно изменили мир. Они стали легендами и знаки Зодиака, под которыми родились эти сильные личности, сыграли в этом не последнюю роль.

Напомним, ранее мы писали о том, какой знак Зодиака — прирожденный лидер. Он любит всем управлять.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака склонны к изменам в отношениях. Им быстро надоедает однообразие.