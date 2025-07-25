Как распознать манипуляции в отношениях — не игнорируйте эти тревожные звоночки

Парень и девушка ссорятся. Фото: Freepik

Часто манипуляции в отношениях остаются незамеченными, ведь распознать их не легко. Однако если знать главные признаки токсичности партнера, то сделать это можно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как понять, что партнер вами манипулирует

Манипуляции заставляют человека делать то, чего он на самом деле не хочет. Манипуляторы умеют находить слабые места других и используют их, чтобы достичь желаемого. Они играют на том, что для человека является наиболее травматичным.

Многие думают, что манипуляции легко распознать, ведь это явное проявление агрессии. На самом же деле они могут быть идеально замаскированы под любовь, например. В таком случае манипулятор в начале отношений может просто засыпать вторую половинку комплиментами или подарками. А в конце концов он начнет использовать чрезмерную привязанность партнера в собственных целях.

Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Pexels

Еще одной опасной формой манипуляции является газлайтинг. В таком случае манипулятор убеждает жертву в том, что ее эмоции неправильные или же перекручивает все так, что человек путает выдумки с реальностью. Например, такой партнер может обвинять во всем ваше воображение — "Тебе показалось, я не повышал голос". В конце концов человек начинает сомневаться во всем, что чувствует.

Кроме того, манипулировать можно на чувствах. Например, вызвать чувство вины или стыда. Манипулятор может давить и игнорировать чувства жертвы. Он обесценивает абсолютно всё, чтобы не дать возможность второй половинке почувствовать себя свободной и полноценной без него.

Всегда обращайте внимание на самочувствие. Если после общения с партнером вы чувствуете сомнения относительно собственных решений, тревогу или неуверенность, то стоит внимательнее присмотреться к тому, в каких отношениях вы находитесь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы указывают на то, что вами манипулируют.

Также мы рассказывали о том, какой психологический триллер о манипуляции должен посмотреть каждый.