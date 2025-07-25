Як розпізнати маніпуляції у стосунках — не ігноруйте ці тривожні дзвіночки

Хлопець та дівчина сваряться. Фото: Freepik

Часто маніпуляції у стосунках залишаються непоміченими, адже розпізнати їх не легко. Однак якщо знати головні ознаки токсичності партнера, то зробити це можна.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Маніпуляції змушують людину робити те, чого вона насправді не хоче. Маніпулятори вміють знаходити слабкі місця інших та використовують їх, аби досягнути бажаного. Вони грають на тому, що для людини є найбільш травматичним.

Багато хто думає, що маніпуляції легко розпізнати, адже це явний вияв агресії. Насправді ж вони можуть бути ідеально замасковані під кохання, наприклад. В такому випадку маніпулятор на початку стосунків може просто засипати другу половинку компліментами чи подарунками. А зрештою він почне використовувати надмірну прив'язаність партнера у власних цілях.

Чоловік та жінка сваряться. Фото: Pexels

Ще однією небезпечною формою маніпуляції є газлайтинг. В такому випадку маніпулятор переконує жертву в тому, що її емоції неправильні або ж перекручує все так, що людина плутає вигадки з реальністю. Наприклад, такий партнер може звинувачувати у всьому вашу уяву — "Тобі здалося, я не підвищував голос". Зрештою людина починає сумніватись у всьому, що відчуває.

Крім того, маніпулювати можна на почуттях. Наприклад, викликати відчуття провини чи сорому. Маніпулятор може тиснути й ігнорувати почуття жертви. Він знецінює геть усе, аби не дати змогу другій половинці відчути себе вільною й повноцінною без нього.

Завжди звертайте увагу на самопочуття. Якщо після спілкування з партнером ви відчуваєте сумніви щодо власних рішень, тривогу чи невпевненість, то варто уважніше придивитись до того, в яких стосунках ви перебуваєте.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази вказують на те, що вами маніпулюють.

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