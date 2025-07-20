Як не попастись на гачок маніпулятора — дізнайтесь їхні головні способи

Дівчата спілкуються. Фото: Freepik

Маніпулятори — дуже підступні та хитрі люди. Вони знають, як викрутити все на свою руку. Варто знати про головні способи таких людей, аби не потрапити на їхній гачок.

Про це пише NV.

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Комплімент, який зачіпає вас

Часто маніпулятори говорять ніби то приємні речі, але додають до них факт, який вас зачепить. Наприклад, говорять про те, що у вас особлива зовнішність, навіть якщо ви невпевнені в собі та не такі як інші.

Віддзеркалення вашої поведінки

Маніпулятори часто копіюють мову, пози та стиль співрозмовника. Наприклад, ви говорите, що обожнює каву, й вони теж раптово про це згадують. Або ж кажете свою улюблену фразу, а людина одразу ж підхоплює її собі.

Чоловік та жінка говорять. Фото: Pexels

Повільний темп розмови

Під час сварки маніпулятори часто говорять дуже повільно. Це показує їхню впевненість та нав'язує співрозмовнику програшну роль.

Легка незацікавленість

Маніпулятор може спеціально проявити ніби то незацікавленість у тих чи інших речах. Це підштовхує багатьох доводити протилежну думку.

Переосмислення відмови

Маніпулятор часто перефразовує свою невдачу. Він подає її так, ніби це не він зазнав поразки, а ви втратили все.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що свідчить про неповагу партнера до вас.

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