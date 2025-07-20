Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Вами незаметно манипулируют — какие фразы указывают на это

Вами незаметно манипулируют — какие фразы указывают на это

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 11:45
Как не попасться на крючок манипулятора — узнайте их главные приемы
Девушки общаются. Фото: Freepik
Ключевые моменты Главные приемы манипуляторов

Манипуляторы — очень коварные и хитрые люди. Они знают, как выкрутить все на свою руку. Стоит знать о главных приемах таких людей, чтобы не попасться на их крючок.

Об этом пишет NV.

Реклама
Читайте также:

Главные приемы манипуляторов

Комплимент, который задевает вас

Часто манипуляторы говорят вроде бы приятные вещи, но добавляют к ним факт, который вас заденет. Например, говорят о том, что у вас особенная внешность, даже если вы не уверены в себе и не такие, как другие.

Отражение вашего поведения

Манипуляторы часто копируют речь, позы и стиль собеседника. Например, вы говорите, что обожаете кофе, и они тоже внезапно об этом вспоминают. Или же говорите свою любимую фразу, а человек сразу же подхватывает ее себе.

Головні прийоми маніпуляторів
Мужчина и женщина говорят. Фото: Pexels

Медленный темп разговора

Во время ссоры манипуляторы часто говорят очень медленно. Это показывает их уверенность и навязывает собеседнику проигрышную роль.

Легкая незаинтересованность

Манипулятор может специально проявить будто бы незаинтересованность в тех или иных вещах. Это подталкивает многих доказывать противоположное мнение.

Переосмысление отказа

Манипулятор часто перефразирует свою неудачу. Он подает ее так, будто это не он потерпел поражение, а вы потеряли все.

Напомним, ранее мы писали о том, что свидетельствует о неуважении партнера к вам.

Также мы рассказывали о том, какой фильм о манипуляции стоит посмотреть.

психология советы психологическое состояние манипулятор манипуляция
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации