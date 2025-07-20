Как не попасться на крючок манипулятора — узнайте их главные приемы

Девушки общаются. Фото: Freepik

Манипуляторы — очень коварные и хитрые люди. Они знают, как выкрутить все на свою руку. Стоит знать о главных приемах таких людей, чтобы не попасться на их крючок.

Об этом пишет NV.

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Главные приемы манипуляторов

Комплимент, который задевает вас

Часто манипуляторы говорят вроде бы приятные вещи, но добавляют к ним факт, который вас заденет. Например, говорят о том, что у вас особенная внешность, даже если вы не уверены в себе и не такие, как другие.

Отражение вашего поведения

Манипуляторы часто копируют речь, позы и стиль собеседника. Например, вы говорите, что обожаете кофе, и они тоже внезапно об этом вспоминают. Или же говорите свою любимую фразу, а человек сразу же подхватывает ее себе.

Мужчина и женщина говорят. Фото: Pexels

Медленный темп разговора

Во время ссоры манипуляторы часто говорят очень медленно. Это показывает их уверенность и навязывает собеседнику проигрышную роль.

Легкая незаинтересованность

Манипулятор может специально проявить будто бы незаинтересованность в тех или иных вещах. Это подталкивает многих доказывать противоположное мнение.

Переосмысление отказа

Манипулятор часто перефразирует свою неудачу. Он подает ее так, будто это не он потерпел поражение, а вы потеряли все.

Напомним, ранее мы писали о том, что свидетельствует о неуважении партнера к вам.

Также мы рассказывали о том, какой фильм о манипуляции стоит посмотреть.