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Кого лучше избегать — типичные черты неудачного кандидата в мужья

29 апреля 2025 12:30
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Типичные признаки мужчины-неудачника — с такими не стоит связываться
Несобранный и неответственный мужчина. Иллюстративное фото: freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Найти ответственного, серьезного и успешного мужчину достаточно сложно. Часто на пути встречаются агрессивные и пассивные мужчины и даже мужчины-неудачники. Однако, это можно легко подметить, главное — быть бдительными.

Новини.LIVE расскажет, как понять, что мужчина вам не пара.

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Признаки ненадежного мужчины

Жадность и мелочность

Часто такие мужчины волнуются за каждую копейку, не делают своим женщинам подарков, а в ресторане или кафе предлагают разделить счет пополам. Конечно, бывают случаи, когда в жизни могут быть временные финансовые сложности, однако нужно обратить внимание, как человек распределяет не только свои деньги, но и время.

Типові риси невдалого кандидата у чоловіки
Мужчина-неудачник. Фото: freepik

Если мужчине жаль тратить свое время — убегайте прочь от такого партнера. Такие люди обычно не меняются никогда.

Требовательный к женщине

Такие мужчины часто требуют что-то от своих половинок. Обычно убеждают их работать на нескольких работах, зарабатывать больше денег и одновременно выполнять все домашние дела. Благодаря таким манипуляциям неблагонадежные мужчины пытаются облегчить себе жизнь и избавиться от ответственности.

Когда же женщина просит у них подарок или какой-то приятный жест, они кардинально меняют ситуацию и "возмущаются" из-за якобы меркантильности партнера. От них часто можно услышать фразы, что "любовь измеряется чувствами, а не подарками".

Який чоловік не підходить для стосунків
Неуверенный в себе мужчина. Фото: freepik

Внешние признаки

Согласно наблюдениям психологов, пассивных и неуспешных мужчин можно распознать по внешнему виду. К примеру, у них смотрят вниз уголки губ и глаз. Обычно, если у мужчины постоянно грустное лицо, то и в душе он пессимист. Такие люди почти никогда не становятся успешными.

Напомним, ранее мы писали, какие признаки являются "зеленым флажком" в вашем партнере. С такими мужчинами можно построить крепкие и здоровые отношения.

Также мы сообщали, какие привычки должны быть в счастливой паре. Это поможет получить гармоничные отношения.

психология интересные факты мужчины полезные советы отношения
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13:33 Депутатам хотят повысить некоторые выплаты — о чем идет речь

13:30 Не все против — какие шаги Трампа американцы еще поддерживают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:28 Александрия приняла решение о будущем Ротаня

13:28 Киевляне устраняют последствия атаки — КГВА собирает заседание

13:20 Гранты для женщин от Германии — кто и где может подать заявку

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