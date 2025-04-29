Типові ознаки чоловіка-невдахи — з такими не варто зв'язуватись

Незібраний та невідповідальний чоловік. Ілюстративне фото: freepik

Знайти відповідального, серйозного та успішного чоловіка досить складно. Часто на шляху зустрічаються агресивні та пасивні чоловіки та навіть чоловіки-невдахи. Однак, це можна легко підмітити, головне — бути пильними.

Новини.LIVE розповість, як зрозуміти, що чоловік вам не пара.

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Ознаки ненадійного чоловіка

Жадібність і дріб'язковість

Часто такі чоловіки хвилюються за кожну копійку, не роблять своїм жінкам подарунків, а в ресторані чи кафе пропонують розділити рахунок навпіл. Звісно, бувають випадки, коли в житті можуть бути тимчасові фінансові складнощі, однак потрібно звернути увагу, як чоловік розподіляє не лише свої гроші, а й час.

Чоловік-невдаха. Фото: freepik

Якщо чоловіку шкода витрати на вас свій час — тікайте геть від такого партнера. Такі люди зазвичай не змінюються ніколи.

Вимогливий до жінки

Такі чоловіки часто вимагають щось від своїх половинок. Зазвичай переконують їх працювати на кількох роботах, заробляти більше грошей та водночас виконувати усі домашні справи. Завдяки таким маніпуляціям неблагонадійні чоловіки намагаються полегшити собі життя та позбутися відповідальності.

Коли ж жінка просить у них подарунок чи якийсь приємний жест, вони кардинально змінюють ситуацію та "обурюються" через нібито меркантильність партнерки. Від них часто можна почути фрази, що "кохання вимірюється почуттями, а не подарунками".

Невпевнений в собі чоловік. Фото: freepik

Зовнішні ознаки

Згідно зі спостереженнями психологів, пасивних та неуспішних чоловіків можна розпізнати за зовнішнім виглядом. До прикладу, у них дивляться вниз куточки губ та очей. Зазвичай, якщо у чоловіка постійно сумне обличчя, то і в душі він песиміст. Такі люди майже ніколи не стають успішними.

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