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Кого краще уникати — типові риси невдалого кандидата в чоловіки

29 квітня 2025 12:30
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Типові ознаки чоловіка-невдахи — з такими не варто зв'язуватись
Незібраний та невідповідальний чоловік. Ілюстративне фото: freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Знайти відповідального, серйозного та успішного чоловіка досить складно. Часто на шляху зустрічаються агресивні та пасивні чоловіки та навіть чоловіки-невдахи. Однак, це можна легко підмітити, головне — бути пильними.

Новини.LIVE розповість, як зрозуміти, що чоловік вам не пара.

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Ознаки ненадійного чоловіка

Жадібність і дріб'язковість

Часто такі чоловіки хвилюються за кожну копійку, не роблять своїм жінкам подарунків, а в ресторані чи кафе пропонують розділити рахунок навпіл. Звісно, бувають випадки, коли в житті можуть бути тимчасові фінансові складнощі, однак потрібно звернути увагу, як чоловік розподіляє не лише свої гроші, а й час. 

Типові риси невдалого кандидата у чоловіки
Чоловік-невдаха. Фото: freepik

Якщо чоловіку шкода витрати на вас свій час — тікайте геть від такого партнера. Такі люди зазвичай не змінюються ніколи.

Вимогливий до жінки

Такі чоловіки часто вимагають щось від своїх половинок. Зазвичай переконують їх працювати на кількох роботах, заробляти більше грошей та водночас виконувати усі домашні справи. Завдяки таким маніпуляціям неблагонадійні чоловіки намагаються полегшити собі життя та позбутися відповідальності. 

Коли ж жінка просить у них подарунок чи якийсь приємний жест, вони кардинально змінюють ситуацію та "обурюються" через нібито меркантильність партнерки. Від них часто можна почути фрази, що "кохання вимірюється почуттями, а не подарунками". 

Який чоловік не підходить для стосунків
Невпевнений в собі чоловік. Фото: freepik

Зовнішні ознаки

Згідно зі спостереженнями психологів, пасивних та неуспішних чоловіків можна розпізнати за зовнішнім виглядом. До прикладу, у них дивляться вниз куточки губ та очей. Зазвичай, якщо у чоловіка постійно сумне обличчя, то і в душі він песиміст. Такі люди майже ніколи не стають успішними.

Нагадаємо, раніше ми писали, які ознаки є "зеленим прапорцем" у вашому партнері. З такими чоловіками можна побудувати міцні та здорові стосунки. 

Також ми повідомляли, які звички мають бути у щасливій парі. Це допоможе отримати гармонійні стосунки.

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12:35 Комарницький робив бронь від мобілізації — скільки витратив

12:30 Нова пошта змінила умови для клієнтів — що відбулося з тарифами

12:28 У РФ упевнені, що їхню збірну включать до числа учасників ЧС-2026

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:27 Затягування справи — донька Фаріон висловилась про судовий процес

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