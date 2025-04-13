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Какие вещи от свекрови лучше вернуть обратно — они к беде

13 апреля 2025 06:44
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Приметы о подарках от свекрови — какие вещи несут беду
Свекровь и невестка. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Подарки — это всегда приятно и почти всегда они поднимают настроение и приносят положительные эмоции. Однако есть ряд вещей, которые нельзя принимать от некоторых людей, в частности, от свекрови, ведь это может принести скандалы в вашу семью.

Новини.LIVE расскажет, что свекровям нельзя дарить своим невесткам.

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Какие подарки нельзя принимать от свекрови

Украшения

Эзотерики считают, что передача колец, браслетов, сережек или других украшений — это не лучшая идея. Вы можете не отказываться от этих подарков, ведь это проявление уважения и принятия нового члена семьи, но носить их не стоит. Украшения очень пропитаны энергетикой предыдущих владелиц, поэтому могут влиять на вашу жизнь, в частности на семейные отношения.

Які подарунки не можна приймати від свекрухи
Свекровь дарит подарок своей невестке. Фото: freepik

Тапочки

Многие люди верят, если свекровь подарит своей невестке тапочки, то это к разрушению семьи. Более того, если они белого цвета, это якобы может предвещать даже смерть. Любезно объясните матери своего мужа, почему не стоит дарить такие подарки, чтобы не было никаких обид.

Шарф

Категорически нельзя принимать от свекрови подарки, которые обвивают шею. Традиционно это шарф. Говорят, если из ткани торчат нити, то даритель желает разлуки с любимым человеком.

Кроме того, эзотерики советуют не брать такие подарки, как часы, весы, ножи и религиозные символы. Лучше сразу говорить родственникам, какой подарок вы хотите получить, чтобы не было неприятных сюрпризов.

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