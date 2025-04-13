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Які речі від свекрухи краще повернути назад — вони до біди

13 квітня 2025 06:44
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Прикмети про подарунки від свекрухи — які речі несуть біду
Свекруха і невістка. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Подарунки — це завжди приємно і майже завжди вони підіймають настрій та приносять позитивні емоції. Однак є ряд речей, які не можна приймати від деяких людей, зокрема, від свекрухи, адже це може принести скандали у вашу сім'ю. 

Новини.LIVE розповість, що свекрухам не можна дарувати своїм невісткам.

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Які подарунки не можна приймати від свекрухи

Прикраси

Езотерики вважають, що передавання кілець, браслетів, сережок чи інших прикрас — це не найкраща ідея. Ви можете не відмовлятися від цих подарунків, адже це прояв поваги і прийняття нового члена сім'ї, але носити їх не варто. Прикраси дуже просякнуті енергетикою попередніх власниць, тому можуть впливати на ваше життя, зокрема на сімейні стосунки.

Які подарунки не можна приймати від свекрухи
Свекруха дарує подарунок своїй невістці. Фото: freepik

Капці

Багато людей вірять, якщо свекруха подарує своїй невістці капці, то це до руйнування сім'ї. Ба більше, якщо вони білого кольору, це нібито може віщувати навіть смерть. Люб'язно поясніть матері свого чоловіка, чому не варто дарувати такі подарунки, аби не було ніяких образ. 

Шарф

Категорично не можна приймати від свекрухи подарунки, які обвивають шию. Традиційно це шарф. Кажуть, якщо з тканини стирчать нитки, то дарувальник бажає розлуки з коханою людиною.

Крім того, езотерики радять не брати такі подарунки як годинники, ваги, ножі та релігійні символи. Краще одразу говорити родичам, який подарунок ви бажаєте отримати, аби не було неприємних сюрпризів. 

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