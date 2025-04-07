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Весь рік будете на підйомі — спробуйте один із цих способів

7 квітня 2025 05:45
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як залишатися в ресурсі цілий рік — поради не з підручника
Жінка медитує. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Досить важко будувати хороші стосунки з близькими та рідними людьми, проте найважче це робити самим із собою. Потрібно кожного дня дбати про себе, аби наповнювати своє життя яскравими емоціями, новими відкриттями та творчими ідеями.

Психологи організації "Жінка і війна" розповіли про дієві способи, які допоможуть бути натхненними.

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Що робити, аби бути натхненним цілий рік

Ранкова рутина для себе

Щоранку присвячуйте собі хоча б десять хвилин. Ви можете читати, послухати улюблену пісню, зробити зарядку чи просто медитувати. Це зарядить вас енергією ще на початку дня.

Що робити, аби бути натхненним на цілий рік
Жінка медитує на природі. Фото: freepik

"Дні відкриттів"

Кожного місяця обирайте день і робіть те, чого ніколи не робили: відвідайте нове місце, спробуйте нове хобі чи навіть екстремальну активність. Від приємних нових вражень ви отримаєте поштовх до творчості та натхнення. 

Зберігайте ідеї у "скриньці мрій"

Для цього психологи радять купити красиву коробку або ж блокнот та записувати туди усі свої мрії та ідеї. Коли вам бракує натхнення і ви відчуватиме виснаження, перегляньте свої записи — це буде нове вікно у ваші можливості.

Як бути натхненим цілий рік
Жінка записує свої мрії. Фото: freepik

Використовуйте правило 1%

Щодня робіть маленький крок до своєї мети — на 1% краще. Це може бути п'ять хвилин написання нового тексту чи десять хвилин навчання. Кожен новий маленький крок приведе вас до великого прориву та ваших мрій.

Не чекайте ідеальних моментів, а створюйте їх самі, щоб, підбиваючи підсумки за рік, ви були задоволені собою і ставили "галочки" на кожен свій запланований пункт. 

Раніше ми писали, кому легше жити в сучасному світі: інтроверту чи екстраверту. 

Також ми повідомляли, чому нас так часто хвилює внутрішній критик.

психологія емоції настрій емоційне здоровʼя жіноча психологія
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05:30 У Вашингтоні близько тисячі людей зібрались на підтримку України

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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04:20 Орендована земля в Україні — чи можна подарувати без наслідків

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