Как оставаться в ресурсе круглый год – советы не из учебника

Женщина медитирует. Фото: freepik

Довольно трудно строить хорошие отношения с близкими и родными людьми, однако труднее всего это делать самим с собой. Нужно каждый день заботиться о себе, чтобы наполнять свою жизнь яркими эмоциями, новыми открытиями и творческими идеями.

Психологи организации "Женщина и война" рассказали о действенных способах, которые помогут быть вдохновленными.

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Утренняя рутина для себя

Каждое утро посвящайте себе хотя бы десять минут. Вы можете читать, послушать любимую песню, сделать зарядку или просто медитировать. Это зарядит вас энергией еще в начале дня.

Женщина медитирует на природе. Фото: freepik

"Дни открытий"

Каждый месяц выбирайте день и делайте то, чего никогда не делали: посетите новое место, попробуйте новое хобби или даже экстремальную активность. От приятных новых впечатлений вы получите толчок к творчеству и вдохновению.

Храните идеи в "шкатулке мечты"

Для этого психологи советуют купить красивую коробку или блокнот и записывать туда все свои мечты и идеи. Когда вам не хватает вдохновения и вы будете чувствовать истощение, просмотрите свои записи — это будет новое окно в ваши возможности.

Женщина записывает свои мечты. Фото: freepik

Используйте правило 1%

Ежедневно делайте маленький шаг к своей цели — на 1% лучше. Это может быть пять минут написания нового текста или десять минут обучения. Каждый новый маленький шаг приведет вас к большому прорыву и вашим мечтам.

Не ждите идеальных моментов, а создавайте их сами, чтобы, подводя итоги за год, вы были довольны собой и ставили "галочки" на каждый свой запланированный пункт.

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