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Весь год будете на подъеме – попробуйте один из этих способов

7 апреля 2025 05:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Как оставаться в ресурсе круглый год – советы не из учебника
Женщина медитирует. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Довольно трудно строить хорошие отношения с близкими и родными людьми, однако труднее всего это делать самим с собой. Нужно каждый день заботиться о себе, чтобы наполнять свою жизнь яркими эмоциями, новыми открытиями и творческими идеями.

Психологи организации "Женщина и война" рассказали о действенных способах, которые помогут быть вдохновленными.

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Что делать, чтобы быть вдохновленным целый год

Утренняя рутина для себя

Каждое утро посвящайте себе хотя бы десять минут. Вы можете читать, послушать любимую песню, сделать зарядку или просто медитировать. Это зарядит вас энергией еще в начале дня.

Що робити, аби бути натхненним на цілий рік
Женщина медитирует на природе. Фото: freepik

"Дни открытий"

Каждый месяц выбирайте день и делайте то, чего никогда не делали: посетите новое место, попробуйте новое хобби или даже экстремальную активность. От приятных новых впечатлений вы получите толчок к творчеству и вдохновению.

Храните идеи в "шкатулке мечты"

Для этого психологи советуют купить красивую коробку или блокнот и записывать туда все свои мечты и идеи. Когда вам не хватает вдохновения и вы будете чувствовать истощение, просмотрите свои записи — это будет новое окно в ваши возможности.

Як бути натхненим цілий рік
Женщина записывает свои мечты. Фото: freepik

Используйте правило 1%

Ежедневно делайте маленький шаг к своей цели — на 1% лучше. Это может быть пять минут написания нового текста или десять минут обучения. Каждый новый маленький шаг приведет вас к большому прорыву и вашим мечтам.

Не ждите идеальных моментов, а создавайте их сами, чтобы, подводя итоги за год, вы были довольны собой и ставили "галочки" на каждый свой запланированный пункт.

Ранее мы писали, кому легче жить в современном мире: интроверту или экстраверту.

Также мы сообщали, почему нас так часто волнует внутренний критик.

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06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

06:25 В ряде областей будет снег и дождь — прогноз погоды на сегодня

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:10 Досрочные пенсии в 2025 году — кто попадет в список

05:30 В Вашингтоне около тысячи человек собрались в поддержку Украины

04:30 "Контракт 18-24" — почему некоторые кандидаты получают отказ

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