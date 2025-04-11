Хто головна жінка в житті чоловіка — відповідь здивує

Чоловік зі своєю матір'ю та дружиною. Фото: freepik

Усі дорослим та зрілим чоловікам потрібно чітко визначитись, хто головна жінка у його житті. Поки він цього не зробить, йому не вдасться вибудувати відносини з усіма жінками, які його оточують.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Хто найголовніша жінка в житті чоловіка

Психологи розповідають, що головна жінка в житті чоловіка — це не дружина, не матір і навіть не донька. Йдеться про образ дівчини, яка живе в ньому ще з самого дитинства. Він формується до 20 років і складається з двох частин: ставлення жінки до себе і ставлення жінки до чоловіка.

Зазвичай на основі цих двох факторів чоловіки малюють в своїй голові саме той образ жінки, яку хочуть бачити своєю обраницею. Для того, аби краще зрозуміти, яка партнерка їм дійсно потрібна, варто взяти аркуш та ручку і все записати. Цей образ може формуватися абсолютно від всього: від матері, книг, фільмів, перехожих людей та з особистого досвіду.

Чоловік зі своєю дружиною та мамою. Фото: freepik

Якщо чоловік все чітко розпише і він буде знати, кого саме він шукає, то знайти свою людину і споріднену душу буде набагато простіше. Однак слід пам'ятати, що ідеальних людей не існує і ніколи ваш образ не буде збігатися з реальністю на 100%. За словами психологів, 70-80% — це вже дуже хороший результат, який свідчить, що біля вас саме та людина, яку ви шукаєте.

Що стосується жінок, то їм теж варто скласти свій ідеальний образ чоловіка. Тоді вони будуть знати, якого партнера хочуть бачити поруч та не витрачатимуть час на "не тих" людей.

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