Кто главная женщина в жизни мужчины — ответ удивит

Мужчина со своей матерью и женой. Фото: freepik

Всем взрослым и зрелым мужчинам нужно четко определиться, кто главная женщина в его жизни. Пока он этого не сделает, ему не удастся выстроить отношения со всеми женщинами, которые его окружают.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Кто самая главная женщина в жизни мужчины

Психологи рассказывают, что главная женщина в жизни мужчины — это не жена, не мать и даже не дочь. Речь идет об образе девушки, который живет в нем еще с самого детства. Он формируется до 20 лет и состоит из двух частей: отношение женщины к себе и отношение женщины к мужчине.

Обычно на основе этих двух факторов мужчины рисуют в своей голове именно тот образ женщины, которую хотят видеть своей избранницей. Для того, чтобы лучше понять, какой партнер им действительно нужен, стоит взять лист и ручку и все записать. Этот образ может формироваться абсолютно от всего: от матери, книг, фильмов, прохожих людей и из личного опыта.

Мужчина со своей женой и мамой. Фото: freepik

Если мужчина все четко распишет и он будет знать, кого именно он ищет, то найти своего человека и родственную душу будет намного проще. Однако следует помнить, что идеальных людей не существует и никогда ваш образ не будет совпадать с реальностью на 100%. По словам психологов, 70-80% — это уже очень хороший результат, который свидетельствует, что возле вас именно тот человек, которого вы ищете.

Что касается женщин, то им тоже стоит составить свой идеальный образ мужчины. Тогда они будут знать, какого партнера хотят видеть рядом и не будут тратить время на "не тех" людей.

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