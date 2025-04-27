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Какие советы подруги могут разрушить жизнь — не доверяйте слепо

27 апреля 2025 12:30
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Токсичные советы подруги, которые маскируются под заботу — будьте внимательны
Подруга дает советы. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Подруга может заменить даже психолога — она поддержит и даст совет. Однако всегда ли это пойдет вам на пользу? Стоит знать, какие наставления могут навредить и даже испортить жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие советы подруги могут навредить

"Пофлиртуй с его другом, пусть ревнует"

Такой совет относительно партнера может не просто навредить, а разрушить ваши отношения навсегда. Ваш флирт с другим мужчиной только ухудшит отношения и даст повод думать, что вы легкомысленная.

"Хватит переживать, просто не думай об этом"

Если подруга нивелирует ваши переживания и советует меньше говорить о проблемах, это важный сигнал. Не стоит его пропускать. Скорее всего, ей хочется с вами только весело проводить время, но не помочь решить проблемы. Однако они не исчезнут, если все пустить на самотек.

До яких порад подруг краще не прислуховуватись
Лучшие подруги. Фото: Freepik

"Я бы на твоем месте его бы никогда не простила"

Если ваш муж обидел вас — такая реакция подруги будет понятна, но не стоит сразу же сжигать все мосты. Она видит ситуацию только с одной стороны и не может объективно оценить ее. Послушавшись этого совета, вы можете жалеть всю жизнь.

"Не звони и не пиши ему, пусть сам добивается тебя"

В жизни не бывает все так, как в кино. Женщине стоит и самой проявлять инициативу и говорить о чувствах. Такой совет может привести к худшему. Мужчина может считать, что вы равнодушная к нему и не будет делать шаги на встречу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как понять, что ваша подруга влюблена в вашего мужчину. Есть несколько неочевидных признаков.

Также мы рассказывали о том, как определить, что у партнера есть любовница. Некоторые факты вас ошарашат.

психология советы дружба подруги отношения
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