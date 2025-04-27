Токсичные советы подруги, которые маскируются под заботу — будьте внимательны

Какие советы подруги могут разрушить жизнь — не доверяйте слепо
Подруга может заменить даже психолога — она поддержит и даст совет. Однако всегда ли это пойдет вам на пользу? Стоит знать, какие наставления могут навредить и даже испортить жизнь.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие советы подруги могут навредить
"Пофлиртуй с его другом, пусть ревнует"
Такой совет относительно партнера может не просто навредить, а разрушить ваши отношения навсегда. Ваш флирт с другим мужчиной только ухудшит отношения и даст повод думать, что вы легкомысленная.
"Хватит переживать, просто не думай об этом"
Если подруга нивелирует ваши переживания и советует меньше говорить о проблемах, это важный сигнал. Не стоит его пропускать. Скорее всего, ей хочется с вами только весело проводить время, но не помочь решить проблемы. Однако они не исчезнут, если все пустить на самотек.
"Я бы на твоем месте его бы никогда не простила"
Если ваш муж обидел вас — такая реакция подруги будет понятна, но не стоит сразу же сжигать все мосты. Она видит ситуацию только с одной стороны и не может объективно оценить ее. Послушавшись этого совета, вы можете жалеть всю жизнь.
"Не звони и не пиши ему, пусть сам добивается тебя"
В жизни не бывает все так, как в кино. Женщине стоит и самой проявлять инициативу и говорить о чувствах. Такой совет может привести к худшему. Мужчина может считать, что вы равнодушная к нему и не будет делать шаги на встречу.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как понять, что ваша подруга влюблена в вашего мужчину. Есть несколько неочевидных признаков.
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