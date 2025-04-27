Токсичні поради подруги, які маскуються під турботу — будьте уважні

Подруга дає поради. Фото: Freepik

Подруга може замінити навіть психолога — вона підтримає та дасть пораду. Однак чи завжди це піде вам на користь? Варто знати, які повчання можуть нашкодити та навіть зіпсувати життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які поради подруги можуть нашкодити

"Пофліртуй з його другом, нехай ревнує"

Така порада щодо партнера може не просто нашкодити, а зруйнувати ваші стосунки назавжди. Ваш флірт з іншим чоловіком лише погіршить відносини та дасть привід думати, що ви легковажна.

"Досить переживати, просто не думай про це"

Якщо подруга нівелює ваші переживання та радить менше говорити про проблеми, це важливий сигнал. Не варто його пропускати. Швидше за все, їй хочеться з вами тільки весело проводити час, але не допомогти розв'язати проблеми. Однак вони не зникнуть, якщо все пустити на самоплив.

Найкращі подруги. Фото: Freepik

"Я б на твоєму місці його б ніколи не пробачила"

Якщо ваш чоловік образив вас — така реакція подруги буде зрозумілою, але не варто одразу ж палити всі мости. Вона бачить ситуацію тільки з одного боку й не може об'єктивно оцінити її. Послухавшись цієї поради, ви можете шкодувати все життя.

"Не дзвони й не пиши йому, нехай сам добивається тебе"

В житті не буває все так, як у кіно. Жінці варто й самій проявляти ініціативу та говорити про почуття. Така порада може призвести до гіршого. Чоловік може вважати, що ви байдужа до нього та не буде робити кроки на зустріч.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що ваша подруга закохана у вашого чоловіка. Є кілька неочевидних ознак.

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