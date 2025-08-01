Как стать лучшей версией себя — попробуйте эти простые способы, и вас не узнают даже близкие

Девушка улыбается. Фото: Pexels

Стать совершенно другим человеком, которого не узнают даже близкие, можно всего за 60 дней. За это время абсолютно простые привычки раскроют в вас новый взгляд и особую энергетику.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Вставать рано

Делайте это ежедневно и даже тогда, когда пришлось лечь спать аж под утро. Это не о сне, а о победе над слабостью и оправданиями.

Холодный душ каждое утро

Такая привычка укрепит вашу волю. Научитесь не бояться дискомфорта, а идти ему навстречу.

Девушка принимает душ. Фото: Pexels

Упражнения ежедневно

Хотя бы 20 минут в день выделяйте на физическую активность. Без постоянного движения тело будет становиться все более ленивым.

Забудьте о соцсетях утром

В первые два часа дня пробуйте вообще не следить за соцсетями. Сначала уделите время себе, а не чужим сторис.

Три вопроса каждый вечер

В конце каждого дня задавайте себе три простых вопроса: что вы сделали для своего тела, ума и духа. Ответ позволит понять, что нужно менять.

Напомним, ранее мы писали о том, как начать любить себя и преодолеть комплексы.

Также мы рассказывали о том, как на самом деле ведут себя люди со слабой самооценкой.