Як стати кращою версією себе — спробуйте ці прості способи, і вас не впізнають навіть близькі

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Стати геть іншою людиною, яку не впізнають навіть близькі, можна лише за 60 днів. За цей час абсолютно прості звички розкриють у вас новий погляд та особливу енергетику.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Вставати рано

Робіть це щодня та навіть тоді, коли довелося лягти спати аж під ранок. Це не про сон, а про перемогу над слабкістю і виправданнями.

Холодний душ щоранку

Така звичка зміцнить вашу волю. Навчіться не боятись дискомфорту, а йти йому назустріч.

Дівчина приймає душ. Фото: Pexels

Вправи щодня

Хоча б 20 хвилин на день виділяйте на фізичну активність. Без постійного руху тіло буде ставати все більш лінивим.

Забудьте про соцмережі зранку

У перші дві години дня пробуйте взагалі не слідкувати за соцмережами. Спочатку приділіть час собі, а не чужим сториз.

Три питання щовечора

Наприкінці кожного дня ставте собі три прості питання: що ви зробили для свого тіла, розуму та духу. Відповідь дасть змогу зрозуміти, що потрібно змінювати.

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