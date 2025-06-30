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Главная Психология Как прокачать уверенность в себе — помогут простые привычки

Как прокачать уверенность в себе — помогут простые привычки

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 06:33
Какие привычки повысят самооценку — делайте это каждый день, чтобы стать уверенным человеком
Уверенная в себе женщина. Фото: Freepik

Уверенность в себе можно прокачать и развить. Для этого стоит ввести в привычку несколько вещей, которые помогут повысить самооценку и поверить в себя.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Контролируйте, что вы читаете и смотрите

Отпишитесь от тех блогеров, которые могут вызвать у вас чувство недовольства собой. Смотрите на тех, кто вас вдохновляет и мотивирует. Стоит фокусироваться на контенте, который будет приносить удовольствие.

Будьте физически активными

Стоит заниматься физической активностью, ведь это будет способствовать выработке эндорфинов и дофамина. Эти гормоны улучшают настроение и повышают мотивацию. Вы удивитесь, как это повлияет на вашу самооценку.

Як підняти свою самооцінку
Девушка занимается спортом. Фото: Freepik

Окружите себя людьми, которые будут вас поддерживать

Не стоит общаться с теми, кто будет вас критиковать, обесценивать или заставлять чувствовать себя некомфортно. Больше времени проводите с теми, кто будет вас поддерживать, вдохновлять и верить в ваши силы.

Записывайте, за что вы благодарны

Ежедневно прописывайте три вещи, за которые вы можете поблагодарить себя, других людей или мир. Это могут быть даже мелочи, на которые вы не обращали внимание раньше.

Проявляйте инициативу и изучайте новое

Стоит постоянно учиться новому, чтобы повышать самооценку. Уделяйте 15-30 минут в день изучению того, что вас интересует: кулинария, иностранные языки, музыка или что-либо другое.

Напомним, ранее мы писали о том, за какое время можно сформировать новую привычку.

Также мы рассказывали о том, какие привычки делают вас тревожными и крадут спокойствие.

психология советы психологическое состояние самопознание самооценка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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