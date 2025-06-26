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Головна Психологія За який час можна сформувати нову звичку — вся правда про це

За який час можна сформувати нову звичку — вся правда про це

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 06:33
Скільки часу потрібно для формування звички — розвінчуємо міф про це
Дівчина п'є воду. Фото: Freepik
Ключові моменти Скільки часу треба, аби сформувати нову звичку

Корисні звички — це запорука психологічної стійкості та здатності справлятись з емоційними викликами, тому варто додавати їх у своє життя. Зробити це за 21 день, як дехто вважає, не вийде.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Скільки часу треба, аби сформувати нову звичку

Формування звички за 21 день — це найбільший міф. Як наголошують британські науковці, на практиці зробити це можна приблизно за десять тижнів. Ще одне дослідження свідчить про те, що нові звички можна сформувати у середньому за 66 днів.

Однак для того, щоб додати в життя щось нове замало лише вольового бажання. Необхідно пройти складний період перед тим, як звикнути до діяльності. У цьому допоможуть кілька основних кроків. Зокрема, можна спробувати приєднати нову звичку до тієї, що вже працює, або ж додати до такої діяльності те, що приноситиме вам задоволення. Наприклад, спробуйте слухати аудіокниги в спортзалі, якщо хочете більше тренуватись.

За який час можна сформувати нову звичку — вся правда про це
Дівчина тренується в навушниках. Фото: Freepik

Якщо ж якась звичка ніяк вам не хоче піддаватись, варто її замінити, а не скасовувати. Можете спробувати робити замість неї щось схоже, але приємніше. Наприклад, не відмовлятись повністю від солодкого, а їсти яблуко чи інший солодкий фрукт замість шоколадного батончика.

Важливо розуміти, що в роботі зі звичками, вам доведеться свідомо прожити дискомфорт. Тому варто встановити собі конкретний час на кожен день, коли ви маєте зробити необхідне. Не відходьте від свого плану та йдіть до своєї цілі навіть маленькими, але впевненими кроками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички збільшують тривожність. Через них ви не зможете бути спокійною людиною.

Також ми розповідали про те, якими звичками люди самі себе знецінюють. Ці речі тільки руйнують життя.

психологія звички
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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