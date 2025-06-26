Сколько времени нужно для формирования привычки — развенчиваем миф об этом

Девушка пьет воду. Фото: Freepik

Полезные привычки — это залог психологической устойчивости и способности справляться с эмоциональными вызовами, поэтому стоит добавлять их в свою жизнь. Сделать это за 21 день, как некоторые считают, не получится.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Сколько времени нужно, чтобы сформировать новую привычку

Формирование привычки за 21 день — это самый большой миф. Как отмечают британские ученые, на практике сделать это можно примерно за десять недель. Еще одно исследование свидетельствует о том, что новые привычки можно сформировать в среднем за 66 дней.

Однако для того, чтобы добавить в жизнь что-то новое мало только волевого желания. Необходимо пройти сложный период перед тем, как привыкнуть к деятельности. В этом помогут несколько основных шагов. В частности, можно попробовать присоединить новую привычку к той, что уже работает, или же добавить к такой деятельности то, что будет приносить вам удовольствие. Например, попробуйте слушать аудиокниги в спортзале, если хотите больше тренироваться.

Девушка тренируется в наушниках. Фото: Freepik

Если же какая-то привычка никак вам не хочет поддаваться, стоит ее заменить, а не отменять. Можете попробовать делать вместо нее что-то похожее, но приятнее. Например, не отказываться полностью от сладкого, а есть яблоко или другой сладкий фрукт вместо шоколадного батончика.

Важно понимать, что в работе с привычками, вам придется сознательно прожить дискомфорт. Поэтому стоит установить себе конкретное время на каждый день, когда вы должны сделать необходимое. Не отходите от своего плана и идите к своей цели даже маленькими, но уверенными шагами.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки увеличивают тревожность. Из-за них вы не сможете быть спокойным человеком.

Также мы рассказывали о том, какими привычками люди сами себя обесценивают. Эти вещи только разрушают жизнь.