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Как улучшить память — методы, которые действительно работают

28 марта 2025 11:45
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Что делать для улучшения памяти — советы на каждый день
Девушка тренирует память. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Есть немало людей, которые иногда бывают забывчивыми, особенно когда в жизни происходит много событий. Однако не стоит расстраиваться, ведь укрепить и улучшить память можно. Для этого существуют действенные методы на каждый день.

Портал Healthline выделил способы, которые в этом помогут.

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Действенные методы для улучшения памяти

Ешьте меньше сахара или откажитесь от него

Большое количество употребления сахара влияет не только на увеличение веса, но и снижает когнитивные способности. Согласно исследованиям, сахар негативно влияет на память и может привести к уменьшению объема мозга.

Дієві методи для покращення пам'яті
Женщина отказалась от сахара. Фото: freepik

Умственные тренировки для ума

Старайтесь привлекать мозг к активной деятельности: разгадывайте кроссворды, играйте в интеллектуальные игры, изучайте иностранные языки или осваивайте новые навыки. Это способствует формированию новых нейронных связей и улучшению когнитивных функций.

Так, американские специалисты в своем исследовании установили, что игра в приложении для тренировки мозга за четыре недели в течение восьми часов улучшила результаты в тестах на память.

Добавьте в рацион продукты с рыбьим жиром

Продукты с содержанием рыбьего жира очень богаты жирными кислотами, который важен для общего здоровья, снимает стресс, беспокойство и замедляет ухудшение умственных способностей.

Употребление рыбы и добавок с рыбьим жиром может улучшить память, особенно у пожилых людей.

Следите за весом тела

Умеренный вес тела — один из лучших способов поддерживать ум в отличном состоянии. Ожирение может вызвать изменения в генах мозга, которые связаны с памятью.

Як покращити пам'ять
Девушка тренируется и следит за весом. Фото: freepik

Здоровый сон

Сон играет ключевую роль в консолидации памяти. Старайтесь спать 7-9 часов в сутки и тогда краткосрочные воспоминания укрепляются и трансформируются в долгосрочные.

В общем, улучшение памяти требует времени и регулярных усилий. Если все вышеупомянутые методы вы сделаете ежедневной рутиной, то это будет способствовать укреплению когнитивных функций и общему улучшению качества жизни.

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психология эмоции тренировки память самопознание

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15:52 Зеленский назвал результаты встречи лидеров в Париже — детали

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

15:23 Представлялся работником ЖКС и выманивал деньги у одесситов

15:22 В Украину вернули тела еще 909 павших защитников

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