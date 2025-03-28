Що робити для покращення пам'яті — поради на кожен день

Дівчина тренує пам'ять. Фото: freepik

Є чимало людей, які іноді бувають забудькуваті, особливо коли в житті відбувається багато подій. Однак не варто засмучуватися, адже зміцнити та покращити пам'ять можна. Для цього існують дієві методи на кожен день.

Портал Healthline виокремив способи, які в цьому допоможуть.

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Їжте менше цукру або відмовтеся від нього

Велика кількість вживання цукру впливає не лише на збільшення ваги, а й знижує когнітивні здібності. Згідно з дослідженнями, цукор негативно впливає на пам'ять та може призвести до зменшення об'єму мозку.

Жінка відмовилась від цукру. Фото: freepik

Розумові тренування

Старайтесь залучати мозок до активної діяльності: розгадуйте кросворди, грайте в інтелектуальні ігри, вивчайте іноземні мови або опановуйте нові навички. Це сприяє формуванню нових нейронних зв'язків та покращенню когнітивних функцій.

Так, американські фахівці у своєму досліджені встановили, що гра в застосунку для тренування мозку за чотири тижні протягом восьми годин покращила результати в тестах на пам'ять.

Додайте в раціон продукти з риб'ячим жиром

Продукти з вмістом риб'ячого жиру дуже багаті жирними кислотами, який важливий для загального здоров'я, знімає стрес і занепокоєння та уповільнює погіршення розумових здібностей.

Вживання риби та добавок з риб'ячим жиром може покращити пам'ять, особливо у людей похилого віку.

Стежте за вагою тіла

Помірна вага тіла — один із найкращих способів підтримувати розум у чудовому стані. Ожиріння може викликати зміни в генах мозку, які пов'язані з пам'яттю.

Дівчина тренується та стежить за вагою. Фото: freepik

Здоровий сон

Сон відіграє ключову роль у консолідації пам'яті. Намагайтеся спати 7-9 годин на добу і тоді короткострокові спогади зміцнюються та трансформуються у довгострокові.

Загалом, покращення пам'яті потребує часу та регулярних зусиль. Якщо усі вищезгадані методи ви зробите щоденною рутиною, то це сприятиме зміцненню когнітивних функцій та загальному покращенню якості життя.​

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