Що робити для покращення пам'яті — поради на кожен день

Як покращити пам'ять — методи, які дійсно працюють
Є чимало людей, які іноді бувають забудькуваті, особливо коли в житті відбувається багато подій. Однак не варто засмучуватися, адже зміцнити та покращити пам'ять можна. Для цього існують дієві методи на кожен день.
Портал Healthline виокремив способи, які в цьому допоможуть.
Дієві методи для покращення пам'яті
Їжте менше цукру або відмовтеся від нього
Велика кількість вживання цукру впливає не лише на збільшення ваги, а й знижує когнітивні здібності. Згідно з дослідженнями, цукор негативно впливає на пам'ять та може призвести до зменшення об'єму мозку.
Розумові тренування
Старайтесь залучати мозок до активної діяльності: розгадуйте кросворди, грайте в інтелектуальні ігри, вивчайте іноземні мови або опановуйте нові навички. Це сприяє формуванню нових нейронних зв'язків та покращенню когнітивних функцій.
Так, американські фахівці у своєму досліджені встановили, що гра в застосунку для тренування мозку за чотири тижні протягом восьми годин покращила результати в тестах на пам'ять.
Додайте в раціон продукти з риб'ячим жиром
Продукти з вмістом риб'ячого жиру дуже багаті жирними кислотами, який важливий для загального здоров'я, знімає стрес і занепокоєння та уповільнює погіршення розумових здібностей.
Вживання риби та добавок з риб'ячим жиром може покращити пам'ять, особливо у людей похилого віку.
Стежте за вагою тіла
Помірна вага тіла — один із найкращих способів підтримувати розум у чудовому стані. Ожиріння може викликати зміни в генах мозку, які пов'язані з пам'яттю.
Здоровий сон
Сон відіграє ключову роль у консолідації пам'яті. Намагайтеся спати 7-9 годин на добу і тоді короткострокові спогади зміцнюються та трансформуються у довгострокові.
Загалом, покращення пам'яті потребує часу та регулярних зусиль. Якщо усі вищезгадані методи ви зробите щоденною рутиною, то це сприятиме зміцненню когнітивних функцій та загальному покращенню якості життя.
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