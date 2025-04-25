Токсичные отношения — не приговор, их можно спасти при одном условии

Парень и девушка. Фото: Freepik

Если в ваших отношениях не хватает взаимоуважения, или же вы, или ваш партнер негативно влияете друг на друга — у вас токсичные отношения. Исправить это и спасти союз можно, хотя и сделать это будет трудно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как изменить токсичные отношения

Некоторые токсичные отношения лучше не спасать. В частности, если есть абьюз или физическое насилие, убегайте сразу же. Лучше не связывать свою жизнь с человеком, который готов нанести вам вред.

Однако, когда таких проявлений в ваших отношениях нет, а вы с партнером чувствуете, что хотите изменить ситуацию к лучшему, стоит попробовать построить здоровые отношения. И мужчина, и женщина должны быть готовы к тому, что при необходимости стоит обратиться за помощью к профессионалу.

Пара ссорится. Фото: Freepik

Будьте готовы уйти

Для начала стоит убедиться, что вы сможете покинуть партнера, если ничего не измениться. Поработайте над своей самооценкой. Не стоит держаться за мужчину или женщину только из-за страха быть никому не нужным. Если же такой уверенности нет, ищите поддержку у семьи или друзей. В противном случае партнер увидит, что вы останетесь с ним, что бы он ни делал.

Говорите с партнером

Не бойтесь сказать о том, что вас расстроило или разозлило. Стоит говорить о своих чувствах и вместе с партнером искать способы решения этой проблемы. Иногда может происходить так, что партнер бессознательно обижает вас и даже не знает об этом.

Заявите о себе в отношениях

В токсичных отношениях один из партнеров всегда не уважает себя. Он постоянно делает то, что хочется кому-то. Научитесь не вытеснять собственные потребности. Прекратите это делать и объясните партнеру, что у вас есть свои желания и компромисс должны искать двое.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Не бойтесь доверять себе

Часто в токсичных отношениях партнер заставляет другого сомневаться в своих же чувствах и даже поступках. Вы должны научиться доверять себе, а не только словам партнера. Для начала попробуйте делать заметки и прописывать несоответствие между версией партнера и тем, что происходило на самом деле.

Не убегайте от конфликта

Не стоит прекращать разговор, если нет конкретного решения проблемы. Проще говоря, конец конфликта — это не поцелуй, а конкретная договоренность с партнером.

Напомним, ранее мы писали о том, с каким типом мужчин не будет счастливой ни одна женщина. Отношения с ними не будут иметь будущего.

Также мы рассказывали о том, как распознать абьюзера. Сделать это можно в самом начале отношений.