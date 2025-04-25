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Дати шанс чи піти — чи варто боротися за токсичні стосунки

25 квітня 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Токсичні стосунки — не вирок, їх можна врятувати за однієї умови
Хлопець і дівчина. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Якщо у ваших стосунках не вистачає взаємоповаги, або ж ви чи ваш партнер негативно впливаєте одне на одного — у вас токсичні відносини. Виправити це та врятувати союз можна, хоча й зробити це буде важко.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як змінити токсичні стосунки

Деякі токсичні стосунки краще не рятувати. Зокрема, якщо є аб'юз чи фізичне насильство, тікайте одразу ж. Краще не пов'язувати своє життя з людиною, яка ладна завдати вам шкоди.

Однак, коли таких проявів у ваших стосунках немає, а ви з партнером відчуваєте, що прагнете змінити ситуацію на краще, варто спробувати побудувати здорові відносини. І чоловік, і жінка мають бути готовими до того, що за необхідності варто буде звернутись за допомогою до професіонала.

Як змінити токсичні стосунки
Пара свариться. Фото: Freepik

Будьте готові піти

Для початку варто переконатися, що ви зможете покинути партнера, якщо нічого не виправиться. Попрацюйте над своєю самооцінкою. Не варто триматися за чоловіка чи жінку тільки через страх бути нікому не потрібним. Якщо ж такої впевненості немає, шукайте підтримку у сім'ї чи друзів. В іншому випадку партнер побачить, що ви залишитеся з ним, що б він не робив.

Говоріть із партнером

Не бійтеся сказати про те, що вас засмутило чи розізлило. Варто говорити про свої почуття та разом з партнером шукати способи розв'язання цієї проблеми. Часом може ставатися так, що партнер несвідомо ображає вас та навіть не знає про це. 

Заявіть про себе у стосунках

У токсичних стосунках один із партнерів завжди не поважає себе. Він постійно робить те, що хочеться комусь. Навчіться не витісняти власні потреби. Припиніть це робити та поясніть партнеру, що ви маєте свої бажання і компроміс повинні шукати двоє.

Як змінити токсичні стосунки
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Не бійтеся довіряти собі

Часто у токсичних стосунках партнер змушує іншого сумніватися у своїх же почуттях та навіть вчинках. Ви маєте навчитись довіряти собі, а не тільки словам партнера. Для початку спробуйте робити нотатки та прописувати невідповідність між версією партнера і тим, що відбувалося насправді.

Не тікайте від конфлікту

Не варто припиняти розмову, якщо немає конкретного розв'язання проблеми. Простіше кажучи, кінець конфлікту — це не поцілунок, а конкретна домовленість із партнером.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з яким типом чоловіків не буде щасливою жодна жінка. Стосунки з ними не матимуть майбутнього.

Також ми розповідали про те, як розпізнати аб'юзера. Зробити це можна на самому початку відносин.

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08:28 У Києві завершили розбір завалів будинку в Святошинському районі

Синєгубов розповів про атаки дронів на Харків та область - 80x80

Синєгубов розповів про атаки дронів на Харків та область

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