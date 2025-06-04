Почему после развода женщины резко меняют внешность — неожиданная правда

Женщина у парикмахера. Фото: Freepik

Часто после расставания женщины первым делом бегут к парикмахеру и делают новую прическу или напрочь меняют стиль одежды. Трансформации во внешности в такие периоды бывают кардинальными. С точки зрения психологии, на это есть несколько неочевидных причин.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Показать, что он потерял

Чаще всего женщины меняют имидж после расставания ради того, чтобы доказать бывшему избраннику, что он потерял действительно что-то ценное. Именно поэтому часто они начинают стремительно худеть или кардинально перекрашивают волосы. В такие моменты женщины не жалеют денег на косметологов и бьюти-процедуры. В конце концов это приводит еще и к внутренней уверенности в себе.

Девушка у косметолога. Фото: Pexels

Ради мести бывшему

Еще одна распространенная причина, о которой все молчат, — желание отомстить. Это, кстати, бывает и у мужчин, и у женщин. Однако с такими чувствами стоит быть осторожным, ведь стремление к мести меняет человека в худшую сторону. Лучшее, что можно сделать женщине, которая склонна к любовной мести — стать счастливой и найти другую любовь.

Стремление убежать от себя

Также нередко после неудачных отношений женщины стремятся вместе с имиджем полностью изменить самих себя. Так они пытаются спрятаться за новой личностью. Часто это касается тех, кто был в токсичных отношениях. Такие женщины после расставания чувствуют пустоту и стремятся найти ранее неизвестные или подавленные грани личности. Это уже не просто о внешности, но и о смене окружения, деятельности и всей жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, как пережить расставание легко. Придется пройти через пять неотвратимых стадий.

Также мы рассказывали о том, какие ошибки после развода женщины допускают чаще всего. Не стоит этого делать.