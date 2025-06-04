Почему после развода женщины резко меняют внешность — неожиданная правда

Почему женщины резко меняются после развода — истинная причина
Часто после расставания женщины первым делом бегут к парикмахеру и делают новую прическу или напрочь меняют стиль одежды. Трансформации во внешности в такие периоды бывают кардинальными. С точки зрения психологии, на это есть несколько неочевидных причин.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Почему женщины меняют внешность после развода
Показать, что он потерял
Чаще всего женщины меняют имидж после расставания ради того, чтобы доказать бывшему избраннику, что он потерял действительно что-то ценное. Именно поэтому часто они начинают стремительно худеть или кардинально перекрашивают волосы. В такие моменты женщины не жалеют денег на косметологов и бьюти-процедуры. В конце концов это приводит еще и к внутренней уверенности в себе.
Ради мести бывшему
Еще одна распространенная причина, о которой все молчат, — желание отомстить. Это, кстати, бывает и у мужчин, и у женщин. Однако с такими чувствами стоит быть осторожным, ведь стремление к мести меняет человека в худшую сторону. Лучшее, что можно сделать женщине, которая склонна к любовной мести — стать счастливой и найти другую любовь.
Стремление убежать от себя
Также нередко после неудачных отношений женщины стремятся вместе с имиджем полностью изменить самих себя. Так они пытаются спрятаться за новой личностью. Часто это касается тех, кто был в токсичных отношениях. Такие женщины после расставания чувствуют пустоту и стремятся найти ранее неизвестные или подавленные грани личности. Это уже не просто о внешности, но и о смене окружения, деятельности и всей жизни.
Напомним, ранее мы писали о том, как пережить расставание легко. Придется пройти через пять неотвратимых стадий.
Также мы рассказывали о том, какие ошибки после развода женщины допускают чаще всего. Не стоит этого делать.
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