Допомога психолога — на що звернути увагу при виборі спеціаліста

Хлопець розмовляє з психологом. Фото: Freepik

Психолог — це саме той спеціаліст, який може допомогти вибратись з емоційної ями та розкласти думки по поличках. Важливо підійти до вибору такого фахівця відповідально. Варто звернути увагу на кілька головних аспектів, аби обрати дійсно свого психолога.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Метод, в якому працює психолог

Перед тим, як йти на консультацію, дізнайтесь в якому методі працює психолог. Обирайте того фахівця, який використовує науково обґрунтовані методи. Саме вони мають доказову базу та гарантують вам, що підхід спрацює й допоможе розв'язати проблему.

Наявність освіти

Професійний психолог повинен мати закінчену вищу освіту за спеціальністю "психологія". Саме на цій основі будується вся подальша професійна діяльність. Це фундаментальна база, без якої якісно консультувати неможливо.

Прийом у психолога. Фото: Freepik

Авторські методи

Уникайте психологів, які пропонують свої власні авторські методи терапії. Вони ніяк не підтверджені та навряд чи будуть ефективними. Обирайте спеціаліста, який сертифікований та працює згідно з нормами.

Постійне удосконалення навичок

Справжній професіонал ніколи не зупиняється на досягнутому. Дізнайтесь, чи психолог відвідує семінари та конференції. Підвищення рівня кваліфікації свідчить про те, що спеціаліст володіє сучасними тенденціями розвитку психотерапевтичних методів.

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