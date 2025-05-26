Які фрази врятують від відчаю — повторюйте ці слова, коли вам важко

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

У важкі моменти в житті важливо вміти домовлятися з самим собою. Відчай можна побороти навіть за допомогою слів. Тож потрібно знати, які фрази варто говорити собі у складних ситуаціях.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фрази, які допоможуть у важкий час

Деякі психологічно потужні фрази можуть допомогти впоратися з поганими подіями. Вони швидко розставлять ваші думки на місце та вгамують емоції.

Дівчина плаче. Фото: Freepik

Якщо ви відчуваєте гнів, смуток чи відчай, підійдіть до дзеркала. Уважно подивіться на себе та скажіть одну чи кілька з цих фраз:

"Кожну секунду мій організм працює, не покладаючи сил. Це все тільки заради того, щоб я жив. Я не маю права не діяти та впадати у відчай";

"Якби могло статися по-іншому, сталося б. Зараз я маю те, що вже є. Саме час згадати ввесь свій досвід, перегорнути неприємний розділ та почати писати наступний";

"Єдиний, хто може допомогти мені побороти труднощі, це я сам. Все навколо — це тільки моя реакція на те, що відбувається. Я сам вирішую, що буде далі";

"Я можу плакати та сумувати. Це нормальний вияв емоцій. Але я знаю, як взяти себе в руки та почати діяти далі".

"Я буду справлятись з труднощами та змінюватись. Я знайду спосіб розібратись зі своїми думками, почуттями та емоціями";

"Зараз мені сумно, але вже зовсім скоро це зміниться. Я знову буду радіти й сміятися. Тож я припиняю сумувати й негайно починаю рухатися у правильному напрямку".

Ці слова дійсно працюють та допоможуть пережити негативні емоції. Беріть їх собі на замітку та проговорюйте тоді, коли необхідно впоратися зі складною ситуацією.

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