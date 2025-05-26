Какие фразы спасут от отчаяния — повторяйте эти слова, когда вам трудно

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

В трудные моменты в жизни важно уметь договариваться с самим собой. Отчаяние можно побороть даже с помощью слов. Поэтому нужно знать, какие фразы стоит говорить себе в сложных ситуациях.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фразы, которые помогут в трудное время

Некоторые психологически мощные фразы могут помочь справиться с плохими событиями. Они быстро расставят ваши мысли на место и успокоят эмоции.

Девушка плачет. Фото: Freepik

Если вы чувствуете гнев, грусть или отчаяние, подойдите к зеркалу. Внимательно посмотрите на себя и скажите одну или несколько из этих фраз:

"Каждую секунду мой организм работает, не покладая сил. Это все только ради того, чтобы я жил. Я не имею права бездействовать и отчаиваться";

"Если бы могло произойти по-другому, произошло бы. Сейчас я имею то, что уже есть. Самое время вспомнить весь свой опыт, перевернуть неприятную главу и начать писать следующую";

"Единственный, кто может помочь мне побороть трудности, это я сам. Все вокруг — это только моя реакция на происходящее. Я сам решаю, что будет дальше";

"Я могу плакать и грустить. Это нормальное проявление эмоций. Но я знаю, как взять себя в руки и начать действовать дальше".

"Я буду справляться с трудностями и меняться. Я найду способ разобраться со своими мыслями, чувствами и эмоциями";

"Сейчас мне грустно, но уже совсем скоро это изменится. Я снова буду радоваться и смеяться. Поэтому я прекращаю грустить и немедленно начинаю двигаться в правильном направлении".

Эти слова действительно работают и помогут пережить негативные эмоции. Берите их себе на заметку и проговаривайте тогда, когда необходимо справиться со сложной ситуацией.

Напомним, ранее мы писали о том, как притянуть богатство с помощью слов. Стоит попробовать проговаривать аффирмации.

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