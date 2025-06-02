Помощь психолога — на что обратить внимание при выборе специалиста

Парень разговаривает с психологом. Фото: Freepik

Психолог — это именно тот специалист, который может помочь выбраться из эмоциональной ямы и разложить мысли по полочкам. Важно подойти к выбору такого специалиста ответственно. Стоит обратить внимание на несколько главных аспектов, чтобы выбрать действительно своего психолога.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Метод, в котором работает психолог

Перед тем, как идти на консультацию, узнайте в каком методе работает психолог. Выбирайте того специалиста, который использует научно обоснованные методы. Именно они имеют доказательную базу и гарантируют вам, что подход сработает и поможет решить проблему.

Наличие образования

Профессиональный психолог должен иметь законченное высшее образование по специальности "психология". Именно на этой основе строится вся дальнейшая профессиональная деятельность. Это фундаментальная база, без которой качественно консультировать невозможно.

Прием у психолога. Фото: Freepik

Авторские методы

Избегайте психологов, которые предлагают свои собственные авторские методы терапии. Они никак не подтверждены и вряд ли будут эффективными. Выбирайте специалиста, который сертифицирован и работает согласно нормам.

Постоянное совершенствование навыков

Настоящий профессионал никогда не останавливается на достигнутом. Узнайте, посещает ли психолог семинары и конференции. Повышение уровня квалификации свидетельствует о том, что специалист владеет современными тенденциями развития психотерапевтических методов.

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