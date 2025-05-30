Не робіть цього після розлучення — поширені помилки, які допускають жінки

Жінка плаче. Фото: Freepik

Розлучення — це завжди важке випробування для пари. Важливо в цей період не піддаватися емоціям та не припуститись критичних помилок після розставання. Речі, які ще більше погіршують ситуацію, часто роблять саме жінки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Розмова з колишнім

Таке бажання є цілком природним, але говорити з колишнім після розірвання стосунків — не найкраща ідея. Ваша підсвідомість прагне повернути спілкування на минулий рівень, тож вам точно захочеться зателефонувати чи зустрітись. Однак таке спілкування з колишнім лише сповільнить ваше зцілення після розлучення.

Постійна перевірка його соціальних мереж

Часто жінки щодня перевіряють сторінки колишнього, намагаючись знайти там натяк на те, що він скучив чи навпаки — починає нові стосунки. Природно, що вам хочеться продовжувати контролювати життя людини. Однак набагато корисніше спілкуватися з тими, кому ви цікаві. Тож видаліть колишнього зі списку друзів та почніть будувати стосунки з іншими людьми.

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Ізоляція від всього світу

Після розставання часом не хочеться ні з ким бачитись чи говорити. Ба більше, деякі жінки можуть повністю ізолювати себе від друзів чи близьких й перестати спілкуватись. Однак це не розв'яже проблему. Ваші друзі будуть прагнути підтримати вас та показати свою любов. Не відштовхуйте їх. Тільки так вам стане краще.

"Розвантажувальні" відносини

Багато жінок після розставання спішать знайти нові стосунки, вважаючи їх тою самою рятувальною шлюпкою, яка допоможе пережити складний період. Насправді ж, варто спочатку очиститись від негативних емоцій та пройти через усі стадії сприйняття горя. Переживіть свій біль та починайте нові стосунки не через самотність, а через почуття.

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