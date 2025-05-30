Не делайте этого после развода — распространенные ошибки, которые допускают женщины

Женщина плачет. Фото: Freepik

Развод — это всегда тяжелое испытание для пары. Важно в этот период не поддаваться эмоциям и не допустить критических ошибок после расставания. Вещи, которые еще больше ухудшают ситуацию, часто делают именно женщины.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Разговор с бывшим мужчиной

Такое желание вполне естественное, но говорить с бывшим после разрыва отношений — не лучшая идея. Ваше подсознание стремится вернуть общение на прошлый уровень, поэтому вам точно захочется позвонить или встретиться. Однако такое общение с бывшим только замедлит ваше исцеление после развода.

Постоянная проверка его социальных сетей

Часто женщины ежедневно проверяют страницы бывшего, пытаясь найти там намек на то, что он соскучился или наоборот — начинает новые отношения. Естественно, что вам хочется продолжать контролировать жизнь человека. Однако гораздо полезнее общаться с теми, кому вы интересны. Поэтому удалите бывшего из списка друзей и начните строить отношения с другими людьми.

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Изоляция от всего мира

После расставания порой не хочется ни с кем видеться или говорить. Более того, некоторые женщины могут полностью изолировать себя от друзей или близких и перестать общаться. Однако это не решит проблему. Ваши друзья будут стремиться поддержать вас и показать свою любовь. Не отталкивайте их. Только так вам станет лучше.

"Разгрузочные" отношения

Многие женщины после расставания спешат найти новые отношения, считая их той самой спасательной шлюпкой, которая поможет пережить сложный период. На самом деле, стоит сначала очиститься от негативных эмоций и пройти через все стадии восприятия горя. Переживите свою боль и начинайте новые отношения не через одиночество, а через чувства.

Напомним, ранее мы писали о том, какие признаки указывают на здоровые отношения. Вы могли даже не замечать их.

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