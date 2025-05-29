Ознаки здорових й щасливих стосунків — перевірте, чи у вас так

Щаслива закохана пара. Фото: Freepik

Іноді ви можете навіть не помічати деталей, які вказують на те, що ваші стосунки дійсно щасливі та здорові. Зрозуміти, що ви знаходитесь поруч з потрібною людиною, не складно. Варто звернути увагу на головні ознаки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ознаки щасливих та здорових стосунків

Спокій, коли ви поруч

Здорові стосунки — це, в першу чергу, про відсутність емоційних гойдалок та маніпуляцій. Відтак, поруч з партнером ви завжди будете почуватись спокійно та затишно.

Відчуття безпеки

Якщо вам разом комфортно та не виникає відчуття небезпеки — це дзвіночок, який вказує на здорові стосунки. Перед коханою людиною не потрібно прикидатись та вдягати маску.

Закохані хлопець та дівчина. Фото: Freepik

Підтримка одне одного

Це одна з головних ознак, яка говорить про здорові стосунки. Пара щаслива тільки тоді, коли обоє знають, що в разі чого, можна спертись на партнера та отримати необхідну допомогу.

Плани на майбутнє

Якщо ви постійно говорите про спільне майбутнє та будуєте плани, це означає тільки те, що ваша пара дійсно щаслива разом. Такий неочевидний сигнал — яскравий зелений прапорець.

Чоловік та жінка сміються. Фото: Freepik

Ви надихаєте одне одного

Дуже важливо в стосунках не втратити себе. Партнери мають допомагати відкривати найкращі якості та здібності одне одного. Це свідчить про те, що ваші відносини здорові й рухаються у правильному напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінці зрозуміти, що поруч саме "той" чоловік. На це вкажуть кілька ознак.

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