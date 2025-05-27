Які жінки приваблюють усіх — чоловіки шукають саме таких

Закохана пара. Фото: Freepik

Усі чоловіки мріють про жінку, яка буде надихати та підтримувати. Ідеальна партнерка для них — це не про зовнішність, а про характер. Тож є певні риси, які подобаються усім без винятку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Проявляє ініціативу

Чоловікам подобаються партнерки, які можуть взяти на себе ініціативу. Їм також іноді хочеться сюрпризів, подарунків чи побачень. Тож жінки, які можуть зробити це самі, не чекаючи на перший крок від партнера, приваблюють усіх.

Розуміє та підтримує

Жінки, які вміють підтримати, подобаються чоловікам чи не найбільше. Їм важливо, аби партнерка могла дати розумну пораду, підказала та стала опорою тоді, коли все йде шкереберть. Чоловіки хочуть, аби жінка поруч розуміла їхні інтереси та зважала на вподобання.

Чоловік цілує жінку. Фото: Freepik

Реалізовується в кар'єрі

Чоловіки люблять розумних жінок, які не стоять на місці та займаються улюбленою справою. Такі партнерки завжди наповнюють та надихають не зупинятись й досягати більшого. Не важливо, це робота чи просто хобі для душі, головне, аби заняття окриляло жінку.

Дбає про затишок в домі

Цей пункт зовсім не означає, що жінка має стояти на кухні щодня чи натирати все до блиску. Це про турботу тоді, коли вона потрібна. Чоловіки цінують партнерок, які можуть приготувати смачну вечерю та порадувати нею сім'ю, навіть якщо це буває не часто.

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