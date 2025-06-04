Чому після розлучення жінки різко змінюють зовнішність — неочікувана правда

Жінка у перукаря. Фото: Freepik

Часто після розставання жінки першим ділом біжать до перукаря та роблять нову зачіску чи геть змінюють стиль одягу. Трансформації у зовнішності в такі періоди бувають кардинальними. З погляду психології, на це є кілька неочевидних причин.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Показати, що він втратив

Найчастіше жінки змінюють імідж після розставання заради того, аби довести колишньому обранцю, що він втратив дійсно щось цінне. Саме тому часто вони починають стрімко худнути чи кардинально перефарбовують волосся. В такі моменти жінки не шкодують грошей на косметологів та б'юті-процедури. Зрештою це призводить ще й до внутрішньої впевненості в собі.

Дівчина у косметолога. Фото: Pexels

Заради помсти колишньому

Ще одна поширена причина, про яку всі мовчать, — бажання помститися. Це, до речі, буває і в чоловіків, і в жінок. Однак з такими почуттями варто бути обережним, адже прагнення помсти змінює людину в гіршу сторону. Найкраще, що можна зробити жінці, яка схильна до любовної помсти — стати щасливою та знайти інше кохання.

Прагнення втекти від себе

Також нерідко після невдалих стосунків жінки прагнуть разом з іміджем повністю змінити самих себе. Так вони намагаються сховатися за новою особистістю. Часто це стосується тих, хто був у токсичних відносинах. Такі жінки після розставання відчувають порожнечу та прагнуть знайти раніше невідомі чи пригнічені грані особистості. Це вже не просто про зовнішність, а й про зміну оточення, діяльності та всього життя.

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