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Почему мы верим тарологам и экстрасенсам — объяснение психологов

25 марта 2025 20:18
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Тарологи, астрологи, экстрасенсы — почему мы доверяем им
Расклад на картах таро. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Магическое мышление является естественной частью развития человека, особенно в детском возрасте (до семи лет). Однако это ошибочная вера в то, что мысли, символы или ритуалы могут влиять на реальные события. В то же время многие люди свято верят, что астрологи или тарологи могут предсказать будущее.

Новини.LIVE расскажет, что думают психологи о вере людей в магию.

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Еще с древних времен люди пытались объяснить мир через веру в богов, мифы и духов. Однако это обусловлено недостатком знаний общей картины мира. В то же время магическое мышление играло важную роль в выживании, помогая создавать символические системы, необходимые для коммуникации.

Так, нейробиолог и СЕО Beehiveor Academy and R&D Labs Сергей Данилов считает, что магическое мышление — это процесс, при котором человек отождествляет символы с реальностью. По его мнению, оно стало одним из ключевых механизмов эволюции, в частности способствуя развитию языка.

Чому ми віримо в магію
Магический ритуал. Фото: freepik

Особенно распространенным магическое мышление становится в кризисные периоды. Тогда люди воспринимают реальность избирательно, фильтруя факты сквозь призму собственных убеждений.

"Неопределенность вызывает сильный стресс, иногда даже больший, чем знание о неизбежных негативных событиях. Чем сильнее тревога, тем больше люди склонны обращаться к суевериям и ритуалам. Это помогает им почувствовать иллюзию контроля и вернуть уверенность в себе", — пояснила психолог Марина Белинская.

Эксперты отмечают, что для человека очень важно видеть свое будущее и как только оно становится размытым, теряется точка опоры, а это — потрясение для сознания. В результате, люди начинают искать сигналы, совпадения или положение звезд на небе. Мозгу трудно воспринять и поверить, что вещи вокруг не совпадение.

Что касается астрологии или тарологии, то многие люди верят в эти пророчества. Иногда астрологи или тарологи действительно так уверенно говорят и выдают правдоподобные вещи, что кажется, будто им действительно диктует это космос. Однако, они будут свои предсказания, чтобы их можно было растолковать по-разному. Они состоят из общих фраз, нечетких терминов и предложений, которые подходят под разные сценарии.

Чому ми віримо астрологам і тарологам
Расписание на картах таро. Фото: freepik

Обычно, такие "ясновидящие" говорят людям то, что они хотят слышать и их предсказания равносильны предсказаниям из чека в "Сильпо".

Несмотря на все убеждения относительно магии и других чудес, стоит сохранять ясный ум и принять для себя собственную позицию, которой будете придерживаться.

Ранее мы писали, чем обусловлен кризис 40 лет и как с ним бороться.

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психология экстрасенс таро астрологи советы психолога

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08:00 Финпомощь от UNHCR — кто получит выплаты весной

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