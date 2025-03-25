Тарологи, астрологи, екстрасенси — чому ми довіряємо їм

Розклад на картах таро. Фото: freepik

Магічне мислення є природною частиною розвитку людини, особливо в дитячому віці (до семи років). Однак це хибна віра в те, що думки, символи або ритуали можуть вливати на реальні події. Водночас багато людей свято вірить, що астрологи чи тарологи можуть передбачити майбутнє.

Новини.LIVE розповість, що думають психологи про віру людей в магію.

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Ще з давніх часів люди намагалися пояснити світ через віру в богів, міфи і духів. Однак це обумовлено браком знань загальної картини світу. Водночас магічне мислення відігравало важливу роль у виживанні, допомагаючи створювати символічні системи, необхідні для комунікації.

Так, нейробіолог і СЕО Beehiveor Academy and R&D Labs Сергій Данилов вважає, що магічне мислення — це процес, при якому людина ототожнює символи з реальністю. На його думку, воно стало одним із ключових механізмів еволюції, зокрема сприяючи розвитку мови.

Магічний ритуал. Фото: freepik

Особливо поширеним магічне мислення стає у кризові періоди. Тоді люди сприймають реальність вибірково, фільтруючи факти крізь призму власних переконань.

"Невизначеність викликає сильний стрес, інколи навіть більший, ніж знання про неминучі негативні події. Чим сильніша тривога, тим більше люди схильні звертатися до забобонів і ритуалів. Це допомагає їм відчути ілюзію контролю та повернути впевненість у собі", — пояснила психологиня Марина Бєлінська.

Експерти наголошують, що для людини дуже важливо бачити своє майбутнє і як тільки воно стає розмитим, втрачається точка опори, а це — потрясіння для свідомості. В результаті, люди починають шукати сигнали, збіги чи положення зірок на небі. Мозку важко сприйняти та повірити, що речі навколо не збіг.

Що стосується астрології чи тарології, то багато людей вірять у ці пророцтва. Деколи астрологи чи тарологи дійсно так впевнено говорять і видають правдоподібні речі, що здається, ніби їм дійсно диктує це космос. Однак, вони будуть свої передбачення, аби їх можна було розтлумачити по-різному. Вони складаються із загальних фраз, нечітких термінів та речень, які підходять під різні сценарії.

Розклад на картах таро. Фото: freepik

Зазвичай, такі "ясновидці" говорять людям те, що вони хочуть чути і їхні передбачення рівносильні передбаченням з чека в "Сільпо".

Попри усі переконання щодо магії та інших чудес, варто зберігати ясний розум та прийняти для себе власну позицію, якої будете притримуватись.

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