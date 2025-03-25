Які знаки Зодіаку змінять своє особисте життя цього тижня 25-30 березня 2025 — Таро прогноз

Жінка, яка розкладає карти Таро. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я цей тиждень з 25 до 30 березня 2025 року стане періодом змін в особистому житті. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку почнуть нове щасливе життя і згадають своє минуле, яке може змінити майбутнє.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Лев

Цими днями представники такого знака зодіакального сузір’я мають шанс змінити свої особисті стосунки. Тарологічна карта, яка випала людям під знаком Лев цього тижня, символізує початок чогось такого, що буде для них щасливим у майбутньому.

Які б стосунки люди під цим знаком Зодіаку не почали, вони принесуть лише приємні емоції. Самотнім Левам тарологи рекомендують не стояти на одному місці, а діяти. Їм варто звернути увагу на представників Скорпіону, Раку або Риб, а також на класичні місця для знайомств. Йдеться про тренажерні зали, магазини, бари тощо.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

Цими днями представникам Терезів варто готуватися до компромісів, якихось угод, перемир’я або возз’єднання з тими, з ким у них були колись непорозуміння або невисловлені образи. Тарологи рекомендують заявити про свої проблеми і висловити надію на світле майбутнє.

Людям під цим знаком Зодіаку варто відновити старі зв’язки і знову почати спілкування з тими, з ким у них колись "не вийшло".

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

У минулому житті представників цього знака Зодіаку є хтось або щось, за чим вони дуже сумують і хочуть возз’єднатися. Інколи буває так, що люди втрачають зв’язок з людьми, старими захопленнями або місцями, які колись були дуже дорогими.

Однак, тарологи кажуть, що людям під цим знаком Зодіаку настав час діяти, а не топтатися на одному місці.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

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