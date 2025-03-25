Какие знаки Зодиака изменят свою личную жизнь на этой неделе 25-30 марта 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая раскладывает карты Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия эта неделя с 25 по 30 марта 2025 года станет периодом перемен в личной жизни. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака начнут новую счастливую жизнь и вспомнят свое прошлое, которое может изменить будущее.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Лев

В эти дни представители такого знака зодиакального созвездия имеют шанс изменить свои личные отношения. Тарологическая карта, которая выпала людям под знаком Лев на этой неделе, символизирует начало чего-то такого, что будет для них счастливым в будущем.

Какие бы отношения люди под этим знаком Зодиака не начали, они принесут только приятные эмоции. Одиноким Львам тарологи рекомендуют не стоять на одном месте, а действовать. Им стоит обратить внимание на представителей Скорпиона, Рака или Рыб, а также на классические места для знакомств. Речь идет о тренажерных залах, магазинах, барах и тому подобное.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

В эти дни представителям Весов стоит готовиться к компромиссам, каким-то соглашениям, перемирию или воссоединению с теми, с кем у них были когда-то недоразумения или невысказанные обиды. Тарологи рекомендуют заявить о своих проблемах и выразить надежду на светлое будущее.

Людям под этим знаком Зодиака стоит восстановить старые связи и снова начать общение с теми, с кем у них когда-то "не получилось".

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

В прошлой жизни представителей этого знака Зодиака есть кто-то или что-то, по чему они очень скучают и хотят воссоединиться. Иногда бывает так, что люди теряют связь с людьми, старыми увлечениями или местами, которые когда-то были очень дорогими.

Однако, тарологи говорят, что людям под этим знаком Зодиака пришло время действовать, а не топтаться на одном месте.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

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