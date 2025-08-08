Почему злодеи в фильмах всегда вызывают сочувствие — психологи дали объяснение

Девушка в 3D-очках и с попкорном в руках. Фото: Freepik

Волдеморт из "Гарри Поттера", Деймон Сальваторе из "Дневников вампира" или даже Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят": всех этих негативных персонажей фильмов объединяет одно — сочувствие и тайная привязанность людей. Такому странному явлению дали объяснение психологи.

Почему люди тайно любят злодеев в кино

Мичиганский университет США провел исследование, чтобы понять, почему люди сочувствуют негативным персонажам в кино и часто благосклонны к ним. Для этого опросили детей и взрослых. Они дали оценку антисоциальным, а иногда и ужасным поступкам, совершенных злыми персонажами.

Результаты удивили. Оказывается, что большинство людей все же привлекает темная сторона личностей. Они считают, что внутри антигерой совсем другой. Люди верят, что есть несоответствие между внешним поведением злодея и его настоящим взглядом на мир и пытаются романтизировать поступки.

Так уж устроена психика людей, что они постоянно ищут оправдания негативу и верят в то, что даже у самых злых персонажей есть внутренняя доброта. Кроме того, многие считают, что негативных героев лент часто подталкивали к плохим поступкам. На это могли влиять различные обстоятельства или психологические травмы, например.

Еще одна причина скрытой любви к негативным персонажам — синдром спасителя. Многие люди думают, что знают, почему и из-за чего случаются эти ужасные поступки. Они действительно считают, что могли бы помочь антигерою стать лучше.

