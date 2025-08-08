Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Почему мы тайком сочувствуем злодеям в кино — неожиданная правда

Почему мы тайком сочувствуем злодеям в кино — неожиданная правда

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:50
Почему злодеи в фильмах всегда вызывают сочувствие — психологи дали объяснение
Девушка в 3D-очках и с попкорном в руках. Фото: Freepik
Ключевые моменты Почему люди тайно любят злодеев в кино

Волдеморт из "Гарри Поттера", Деймон Сальваторе из "Дневников вампира" или даже Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят": всех этих негативных персонажей фильмов объединяет одно — сочувствие и тайная привязанность людей. Такому странному явлению дали объяснение психологи.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Почему люди тайно любят злодеев в кино

Мичиганский университет США провел исследование, чтобы понять, почему люди сочувствуют негативным персонажам в кино и часто благосклонны к ним. Для этого опросили детей и взрослых. Они дали оценку антисоциальным, а иногда и ужасным поступкам, совершенных злыми персонажами.

Результаты удивили. Оказывается, что большинство людей все же привлекает темная сторона личностей. Они считают, что внутри антигерой совсем другой. Люди верят, что есть несоответствие между внешним поведением злодея и его настоящим взглядом на мир и пытаются романтизировать поступки.

Чому люди таємно люблять лиходіїв в кіно
Девушка в кино. Фото: Freepik

Так уж устроена психика людей, что они постоянно ищут оправдания негативу и верят в то, что даже у самых злых персонажей есть внутренняя доброта. Кроме того, многие считают, что негативных героев лент часто подталкивали к плохим поступкам. На это могли влиять различные обстоятельства или психологические травмы, например.

Еще одна причина скрытой любви к негативным персонажам — синдром спасителя. Многие люди думают, что знают, почему и из-за чего случаются эти ужасные поступки. Они действительно считают, что могли бы помочь антигерою стать лучше.

Напомним, ранее мы писали о лучшем психологическом триллере современности, который просто сведет вас с ума.

Также мы рассказывали о том, какой психотип имели главные герои легендарного сериала "Друзья".

кино сериал психология эмоции интересные факты
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации