Чому лиходії у фільмах завжди викликають співчуття — психологи дали пояснення

Волдеморт з "Гаррі Поттера", Деймон Сальваторе з "Щоденників вампіра" чи навіть Ганнібал Лектер з "Мовчання ягнят": всіх цих негативних персонажів фільмів об'єднує одне — співчуття та таємна прихильність людей. Такому дивному явищу дали пояснення психологи.

Про це пише Daily Mail.

Чому люди таємно люблять лиходіїв в кіно

Мічиганський університет США провів дослідження, аби зрозуміти, чому люди співчувають негативним персонажам в кіно та часто прихильні до них. Для цього опитали дітей та дорослих. Вони дали оцінку антисоціальним, а іноді й жахливим вчинкам, здійснених злими персонажами.

Результати здивували. Виявляється, що більшість людей все ж приваблює темний бік особистостей. Вони вважають, що всередині антигерой зовсім інший. Люди вірять, що є невідповідність між зовнішньою поведінкою лиходія та його справжнім поглядом на світ й намагаються романтизувати вчинки.

Так вже побудована психіка людей, що вони постійно шукають виправдання негативу й вірять у те, що навіть у найзліших персонажів є внутрішня доброта. Крім того, багато хто вважає, що негативних героїв стрічок часто підштовхували до поганих вчинків. На це могли впливати різні обставини чи психологічні травми, наприклад.

Ще одна причина прихованої любові до негативних персонажів — синдром рятівника. Багато людей думають, що знають, чому й через що трапляються ці жахливі вчинки. Вони справді вважають, що могли б допомогти антигерою стати кращим.

