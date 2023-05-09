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Заморозки и осадки: в каких областях завтра будет холоднее всего

9 мая 2023 21:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 10 мая
Мужчина читает книгу в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 10 мая, в Украине будут заморозки. В частности в западных, северных, центральных частях, а также в Одесской и Николаевской областях.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

Диденко рассказала, что заморозки не предусматриваются в Полтавской и Днепропетровской областях.

По ее словам, завтра, 10 мая, температура воздуха будет +11...+14 градусов, а в Закарпатье +14...+17 градусов. Холоднее всего будет в Луганской и части Донецкой областей. Там ожидается +7...+11 градусов.

Дожди пройдут ночью на юго-востоке и на юге страны.

Погода в Киеве

Синоптик рассказала, что в столице Украины снова ночью будет холодно. Ожидается +3...+5 градусов, а в окрестностях возможны заморозки.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 градусов. Существенных осадков не ожидается, однако в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Диденко добавила, что с 12 мая температура воздуха по Украине повысится.

Температура воздуха в других городах

По прогнозу META, в других городах Украины ожидается такая температура:

  • Киев — +12...+3;
  • Харьков — +11...+4;
  • Днепр — +12...+6;
  • Одесса — +14...+6;
  • Донецк — +8...+4;
  • Запорожье — +12...+6;
  • Львов — +12...+1;
  • Николаев — +14...+6;
  • Луганск — +6...+4;
  • Винница — +13...+2;
  • Симферополь — +11...+4;
  • Херсон — +14...+6;
  • Полтава — +11...+4;
  • Чернигов — +13...+2;
  • Черкассы — +13...+5;
  • Суммы — +11...+3;
  • Житомир — +13...+2;
  • Хмельницкий — +12...+2;
  • Кропивницкий — +13...+5;
  • Ровно — +12...+2;
  • Черновцы — +13...+5;
  • Тернополь — +12...+2;
  • Ивано-Франковск — +13...+3;
  • Луцк — +12...+2;
  • Ужгород — +16...+4.

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, что завтра, 10 мая, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются заморозки.

Также мы писали, что в Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.

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