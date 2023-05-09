Прогноз погоды в Украине на 10 мая

Заморозки и осадки: в каких областях завтра будет холоднее всего
Завтра, 10 мая, в Украине будут заморозки. В частности в западных, северных, центральных частях, а также в Одесской и Николаевской областях.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
Диденко рассказала, что заморозки не предусматриваются в Полтавской и Днепропетровской областях.
По ее словам, завтра, 10 мая, температура воздуха будет +11...+14 градусов, а в Закарпатье +14...+17 градусов. Холоднее всего будет в Луганской и части Донецкой областей. Там ожидается +7...+11 градусов.
Дожди пройдут ночью на юго-востоке и на юге страны.
Погода в Киеве
Синоптик рассказала, что в столице Украины снова ночью будет холодно. Ожидается +3...+5 градусов, а в окрестностях возможны заморозки.
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 градусов. Существенных осадков не ожидается, однако в отдельных районах возможен небольшой дождь.
Диденко добавила, что с 12 мая температура воздуха по Украине повысится.
Температура воздуха в других городах
По прогнозу META, в других городах Украины ожидается такая температура:
- Киев — +12...+3;
- Харьков — +11...+4;
- Днепр — +12...+6;
- Одесса — +14...+6;
- Донецк — +8...+4;
- Запорожье — +12...+6;
- Львов — +12...+1;
- Николаев — +14...+6;
- Луганск — +6...+4;
- Винница — +13...+2;
- Симферополь — +11...+4;
- Херсон — +14...+6;
- Полтава — +11...+4;
- Чернигов — +13...+2;
- Черкассы — +13...+5;
- Суммы — +11...+3;
- Житомир — +13...+2;
- Хмельницкий — +12...+2;
- Кропивницкий — +13...+5;
- Ровно — +12...+2;
- Черновцы — +13...+5;
- Тернополь — +12...+2;
- Ивано-Франковск — +13...+3;
- Луцк — +12...+2;
- Ужгород — +16...+4.
Напомним, Укргидрометцентр сообщил, что завтра, 10 мая, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются заморозки.
Также мы писали, что в Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.