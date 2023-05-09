Прогноз погоды в Украине на 10 мая

Мужчина читает книгу в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 мая, в Украине будут заморозки. В частности в западных, северных, центральных частях, а также в Одесской и Николаевской областях.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Диденко рассказала, что заморозки не предусматриваются в Полтавской и Днепропетровской областях.

По ее словам, завтра, 10 мая, температура воздуха будет +11...+14 градусов, а в Закарпатье +14...+17 градусов. Холоднее всего будет в Луганской и части Донецкой областей. Там ожидается +7...+11 градусов.

Дожди пройдут ночью на юго-востоке и на юге страны.

Погода в Киеве

Синоптик рассказала, что в столице Украины снова ночью будет холодно. Ожидается +3...+5 градусов, а в окрестностях возможны заморозки.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 градусов. Существенных осадков не ожидается, однако в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Диденко добавила, что с 12 мая температура воздуха по Украине повысится.

Температура воздуха в других городах

По прогнозу META, в других городах Украины ожидается такая температура:

Киев — +12...+3;

Харьков — +11...+4;

Днепр — +12...+6;

Одесса — +14...+6;

Донецк — +8...+4;

Запорожье — +12...+6;

Львов — +12...+1;

Николаев — +14...+6;

Луганск — +6...+4;

Винница — +13...+2;

Симферополь — +11...+4;

Херсон — +14...+6;

Полтава — +11...+4;

Чернигов — +13...+2;

Черкассы — +13...+5;

Суммы — +11...+3;

Житомир — +13...+2;

Хмельницкий — +12...+2;

Кропивницкий — +13...+5;

Ровно — +12...+2;

Черновцы — +13...+5;

Тернополь — +12...+2;

Ивано-Франковск — +13...+3;

Луцк — +12...+2;

Ужгород — +16...+4.

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, что завтра, 10 мая, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются заморозки.

Также мы писали, что в Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.