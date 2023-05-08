Різке похолодання та сніг: коли в Україну повернеться весняне тепло

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищиться.

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі РБК-Україна.

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"Синоптичні умови склалися так, що до нас надходить холодне повітря з півночі Європи. Якщо вночі прояснює, то до заморозків, а вдень, якщо хмарна погода, то зовсім прохолодно. І за сонячної погоди у нас діапазон всього 10-13 градусів, вчора в західних областях вдень було лише 5-6 градусів тепла", — сказала Голеня.

Вона розповіла, що холодні повітряні маси зміняться над територією України. За слова синоптика, холодне арктичне повітря поступово трансформується і зміниться на тепліше. Потепління очікується 13-15 травня.

"Тому як нічні, так і денні максимуми підвищаться. Вночі вже заморозків не буде, температурний діапазон 3-10 градусі тепла, а за хмарної погоди до 12-13 градусів. Вдень завдяки тому, що буде сонячно, це буде температурний діапазон 15-20 градусів", — додала Голеня.

Зима в Карпатах

До українських Карпат повернулася справжня зима. Сьогодні, 8 травня, на горі Піп Іван Чорногірський випало до 5 см снігу. Станом на 09:00 температура повітря була -4°С.

Сніг на горі Піп Іван Чорногірський. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на 8 травня. Очікується мінлива хмарність і подекуди дощитиме. В деяких областях на поверхні ґрунту будуть заморозки.

Також ми писали, що на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення понижених прирічкових територій.