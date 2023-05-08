Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Різке похолодання та сніг: коли в Україну повернеться весняне тепло arrow

Різке похолодання та сніг: коли в Україну повернеться весняне тепло

8 травня 2023 13:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Різке похолодання та сніг: коли в Україну повернеться весняне тепло
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищиться.

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Погода в Україні

"Синоптичні умови склалися так, що до нас надходить холодне повітря з півночі Європи. Якщо вночі прояснює, то до заморозків, а вдень, якщо хмарна погода, то зовсім прохолодно. І за сонячної погоди у нас діапазон всього 10-13 градусів, вчора в західних областях вдень було лише 5-6 градусів тепла", — сказала Голеня.

Вона розповіла, що холодні повітряні маси зміняться над територією України. За слова синоптика, холодне арктичне повітря поступово трансформується і зміниться на тепліше. Потепління очікується 13-15 травня.

"Тому як нічні, так і денні максимуми підвищаться. Вночі вже заморозків не буде, температурний діапазон 3-10 градусі тепла, а за хмарної погоди до 12-13 градусів. Вдень завдяки тому, що буде сонячно, це буде температурний діапазон 15-20 градусів", — додала Голеня.

Зима в Карпатах

До українських Карпат повернулася справжня зима. Сьогодні, 8 травня, на горі Піп Іван Чорногірський випало до 5 см снігу. Станом на 09:00 температура повітря була -4°С. 

Зима в Карпатах
Сніг на горі Піп Іван Чорногірський. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на 8 травня. Очікується мінлива хмарність і подекуди дощитиме. В деяких областях на поверхні ґрунту будуть заморозки.

Також ми писали, що на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення понижених прирічкових територій. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB