Синоптики прогнозують дощі в деяких областях України

Дівчина з парасолею йде по Києву. Фото: Новини.LIVE

Синоптики спрогнозували погодні умови по Україні на 8 травня. Очікується мінлива хмарність і подекуди дощитиме. В деяких областях на поверхні ґрунту будуть заморозки.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні на 8 травня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі у більшості західних областей, вдень в Карпатському регіоні та в південній частині часом дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі очікується 1-6° тепла, у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура на півдні країни 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та в південній частині до 17°. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень 0-5° тепла.

Прогноз погоди по Україні на 8 травня. Фото: Скріншот

Прогноз погоди по Київщині

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 9-14° тепла. По Києву вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Метеорологічні попередження

Вночі 8 травня у північній частині України очікується на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. I рівень небезпеки — жовтий.

Метеорологічні явища в Україні на 8 травня. Фото: Скріншот

Гідрологічні явища

Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області. ІІІ рівень небезпеки — червоний.

На ділянці Десни Морівськ-Літки продовжуватиметься підвищення рівнів води водопілля з добовою інтенсивністю 1-5 см з утриманням затоплення біля Морівська у Чернігівському районі. На Десні вище Чернігова рівні води знижуватимуться на 2-10 см за добу зі зменшенням затоплення заплави на ділянці річки Новгород-Сіверський-Розльоти у Новгород-Сіверському, Корюківському районах. І рівень небезпеки — жовтий.

На ділянці Десни Макошине-Чернігів поступово зменшуватиметься затоплення територій ряду сіл, обтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Чернігівському районах та часткового затоплення територій міського пляжу у м. Чернігів, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м. Чернігів (район Кордівка) Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

На Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та часткове затоплення окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

На р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення понижених прирічкових територій. І рівень небезпеки — жовтий.

Гідрологічні явища по Україні на 8 травня. Фото: Скріншот

Нагадаємо, що 8 травня у північній частині України вночі очікуються заморозки. В деяких областях будуть опади. Температура повітря не поспішає підвищуватися.