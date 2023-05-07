Синоптики прогнозируют дожди в некоторых областях Украины

Девушка с зонтиком идет по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Синоптики спрогнозировали погодные условия в Украине на 8 мая. Ожидается переменная облачность и кое-где будет дождь. В некоторых областях на поверхности почвы будут заморозки.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине на 8 мая

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в большинстве западных областей, днем в Карпатском регионе и южной части временами дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 1-6 градусов тепла, в северной части на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, температура на юге страны 4-9 градусов тепла; днем 9-14°, в Закарпатье и в южной части до 17°. На высокогорье Карпат температура ночью и днем 0-5 тепла.

Прогноз погоды по Украине на 8 мая. Фото: Скриншот

Прогноз погоды по Киевской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозка 0-5°; температура днем 9-14° тепла. По Киеву ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Метеорологические предупреждения

Ночью 8 мая в северной части Украины ожидается на поверхности почвы заморозки 0-5°. I уровень опасности — желтый.

Метеорологические явления в Украине 8 мая. Фото: Скриншот

Гидрологические явления

В результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области. III уровень опасности — красный.

На участке Десны Моровск-Летки будет продолжаться повышение уровня воды половодья с суточной интенсивностью 1-5 см с содержанием затопления возле Моровска в Черниговском районе. На Десне выше Чернигова уровни воды будут снижаться на 2-10 см в сутки с уменьшением затопления поймы на участке реки Новгород-Северский-Разлеты в Новгород-Северском, Корюковском районах. І уровень опасности — желтый.

На участке Десны Макошине-Чернигов будет постепенно уменьшаться затопление территорий ряда сел, обтопление их водой, нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Черниговском районах и частичного затопления территорий городского пляжа в г. Чернигов, садово-дачной застройки. Чернигов (район Кордовка) Черниговской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.

На Верхнем Днепре в пределах страны будут содержаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения и частичное затопление отдельных населенных пунктов в ряде речных сел Черниговского района Черниговской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.

В результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. ІІ уровень опасности — оранжевый.

На Днепре в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление пониженных приречных территорий. І уровень опасности — желтый.

Гидрологические явления по Украине 8 мая. Фото: Скриншот

Напомним, что 8 мая в северной части Украины ночью ожидаются заморозки. В некоторых областях ожидаются осадки. Температура воздуха не спешит повышаться.