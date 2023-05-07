Якою буде погода в Україні 8 травня

Дощова погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 травня, у північній частині України вночі очікуються заморозки. В деяких областях будуть опади. Температура повітря не поспішає підвищуватися.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

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Завтра, 8 травня, температура повітря вночі буде +2+7 градусів, а на півдні очікується +4+10 градусів.

"Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +11+14 градусів, у Приазов'ї та на заході України буде найхолодніше, +7+11 градусів", — розповіла Діденко.

За її словами, дощі очікуються в західній частині країни, окрім Рівненської та Волинської областей. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Погода в Києві

Синоптикиня розповіла, що у столиці України передбачається суха та неспекотна погода. Вночі очікується близько +5 градусів, на околицях при проясненнях можливі заморозки. Вдень температура повітря буде +10+12 градусів.

Діденко додала, що найближчим тижнем особливого тепла в Україні не очікується.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, на всій території країни очікується хмарність з проясненнями. Подекуди дощитиме.

Також ми писали, що синоптики розповіли про погодні умови на початку травня. Вдень в Україну приходить тепло, але вночі періодично очікуються заморозки. Найменшу температуру прогнозують до 10 градусів морозу, а найбільша температура очікується майже до 40 градусів тепла в південних областях.

Додамо, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців про те, як через глобальне потепління зміниться зима в країні. Метеоролог розповів, чи може на території України зникнути повністю зима та що буде з опадами на території країни.